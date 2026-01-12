Analistas prevén un único recorte en la tasa clave del Banco Central en reunión de marzo y estiman un crecimiento de 2,5% para este año

El Banco Central publicó su primera Encuesta de Expectativas Económicas (EEE) del año, con los principales pronósticos macroeconómicos del mercado.

El sondeo reveló que se espera que en la Reunión de Política Monetaria (RPM) de finales de enero el Consejo del instituto emisor mantenga su tipo rector en 4,5%. Pero en la siguiente reunión, agendada para marzo, los académicos, consultores y ejecutivos de instituciones financieras consultados esperan un recorte de 25 puntos base (pb.).

Tras ello, la apuesta es porque la Tasa de Política Monetaria (TPM) se mantenga en 4,25% incluso en un horizonte de 35 meses.

Ello en un cuadro en que los analistas esperan que la inflación se ubique en 3% tanto en diciembre de 2026 como en el mismo mes de 2027. En el corto plazo, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) anotaría una variación mensual de 0,4% en enero y de 0,2% en febrero.

Para el tipo de cambio, la encuesta delinea un precio del dólar en $ 895 en un plazo de dos meses, mientras que dentro de 11 meses bajaría hasta $ 890.

Se consolida PIB de este año

La EEE también reveló los pronósticos para el Índice Mensual de Actividad Económica (Imacec) de diciembre de 2025, que se conocerá a fines de este mes: una expansión de 1,8% interanual.

Por otro lado, los analistas ya delinean lo que será el desempeño de la actividad en el ejercicio actual. El sondeo espera que el Producto Interno Bruto (PIB) se expanda un 2,5% anual en 2026. Ello implica un incremento de dos décimas en relación a la encuesta anterior, que proyectaba un alza de 2,3% para el PIB este año.

Ello de la mano de un consumo de hogares que crecería un 2,5% y una formación bruta de capital fijo (FBCF) que registraría un crecimiento de 4% en 12 meses.

Para el Producto de los años siguientes, tanto para 2027 como 2028 la apuesta se ubica en 2,5%. El sondeo precedente estimaba un 2,4% para el próximo año y en esta oportunidad es la primera vez que entrega un pronóstico para el 2028.