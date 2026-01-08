Magliona Abogados da impulso a equipo de protección de datos y regulación digital

En el marco de la implementación de la nueva normativa en materia de protección de datos personales, ciberseguridad y economía digital, Magliona Abogados anunció la consolidación de su equipo de datos personales.

El equipo está dirigido por Jessica Matus junto con Bárbara Reyes y Matías Danús, todos con una trayectoria destacada en regulación, privacidad, ciberseguridad, políticas públicas y tecnologías y telecomunicaciones.