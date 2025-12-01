Click acá para ir directamente al contenido
Cobre sube a un récord en Londres por señales de escasez y anticipación de aranceles en EEUU

El metal subió hasta un 0,9% a US$ 11.294,5 por tonelada en Londres, equivalente a unos US$ 5,12 por libra-, mientras que los futuros en la Comex en Estados Unidos repuntaron hasta un 1,6%.

Por: Bloomberg

Publicado: Lunes 1 de diciembre de 2025 a las 07:43 hrs.

