Cobre sube a un récord en Londres por señales de escasez y anticipación de aranceles en EEUU
El metal subió hasta un 0,9% a US$ 11.294,5 por tonelada en Londres, equivalente a unos US$ 5,12 por libra-, mientras que los futuros en la Comex en Estados Unidos repuntaron hasta un 1,6%.
El cobre avanzó a un nuevo récord en la Bolsa de Metales de Londres (LME) ante temores de que el mercado global se encamina hacia una escasez de oferta.
Una carrera por enviar cobre a Estados Unidos antes de posibles aranceles a la importación amenaza con agravar la escasez en otros lugares, ya que las mineras tienen dificultades para seguir el ritmo de la demanda.
Los marcados repuntes se produjeron después de una importante conferencia de cobre en Shanghái la semana pasada que destacó señales de tensión en la oferta tras un año de interrupciones no planificadas en minas.
Las fundiciones enfrentan negociaciones difíciles con las mineras sobre el suministro anual de mineral, mientras que las primas anuales se dispararon y el importante operador Mercuria Energy Group Ltd. advirtió de escasez de metal el próximo año.
Muchos inversionistas han sido optimistas con el cobre por su papel esencial en la electrificación y la transición energética, y ahora acumula un avance de casi un 30% este año en la LME.
El avance en la Comex el lunes lo llevó al nivel más alto desde el 30 de julio, justo antes de que los precios colapsaran tras aplazarse la decisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre aranceles a los metales hasta 2026.
Los operadores vuelven a apresurarse para enviar metal a Estados Unidos, donde los precios siguen más altos que en Londres ante expectativas de que Trump impondrá aranceles a la importación el próximo año. Kostas Bintas, jefe de metales de Mercuria, dijo que podrían llegar a Estados Unidos más de medio millón de toneladas en el primer trimestre de 2026.
