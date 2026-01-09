Click acá para ir directamente al contenido
Inicio DF MAS Personaje
Personaje

Sebastián Edwards y captura de Nicolás Maduro: “Cada vez que uno piensa que (Boric) ha madurado, dice algo que es incorrecto y que da vergüenza ajena”

Desde Estados Unidos, el economista profundiza en una columna que publicó esta semana en el Financial Times, donde advierte que la intervención contra Nicolás Maduro presenta “paralelos inquietantes” con el golpe que derrocó a Salvador Allende en 1973. Además, sostiene que el resultado de la operación militar en Venezuela ha sido, hasta ahora, “muy positivo”, y critica los dichos del Presidente Gabriel Boric en contra de Donald Trump: “Son una niñería más”.

Por: Fernanda Paúl

Publicado: Sábado 10 de enero de 2026 a las 21:00 hrs.

<p>Sebastián Edwards y captura de Nicolás Maduro: “Cada vez que uno piensa que (Boric) ha madurado, dice algo que es incorrecto y que da vergüenza ajena”</p>

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

LO MÁS LEÍDO

1
Coffee break

La receta del Cambridge College para liderar el ranking PAES
2
Coffee break

El nuevo desafío de Paula Urenda post CChC: llegará como vicerrectora de Postgrado a la UAI
3
Coffee break

“No permite depositar confianza”: el lapidario informe que en 2022 elaboró la Bolsa de Santiago sobre STF
4
Coffee break

Pasajeros con movilidad reducida: el conflicto que enfrenta a las aerolíneas con el aeropuerto y que escaló a la justicia
5
Cómo cuido mis lucas

¿Conviene comprar acciones de petroleras de EEUU?
6
Coffee break

El impuesto especial que busca formalizar las ferias libres sin burocracia
7
Personaje

La experta sueca que diseccionará el amor moderno en el Congreso del Futuro
8
Personaje

Nicolás Maduro ante la justicia de Nueva York: qué cartas puede jugar y qué tan viable es el caso en su contra, según el “cazador de dictadores”

Newsletters

VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Laboral & Personas Fondos de Inversión Construcción Entre Códigos Innovación y Startups Salud

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Publiweb

VER MÁS

BRANDCORNER

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete