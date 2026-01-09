Sebastián Edwards y captura de Nicolás Maduro: “Cada vez que uno piensa que (Boric) ha madurado, dice algo que es incorrecto y que da vergüenza ajena”

Desde Estados Unidos, el economista profundiza en una columna que publicó esta semana en el Financial Times, donde advierte que la intervención contra Nicolás Maduro presenta “paralelos inquietantes” con el golpe que derrocó a Salvador Allende en 1973. Además, sostiene que el resultado de la operación militar en Venezuela ha sido, hasta ahora, “muy positivo”, y critica los dichos del Presidente Gabriel Boric en contra de Donald Trump: “Son una niñería más”.

“La opinión pública está dividida”, dice el economista y académico de la Universidad de California (UCLA), Sebastián Edwards, sobre cómo se está viviendo en Estados Unidos la captura de Nicolás Maduro y la intervención en Venezuela.

“Los demócratas son muy críticos (…) pero también hay republicanos que no aprueban la acción porque temen que pueda transformarse en una guerra”, agrega.

A una semana de la inédita operación militar, Edwards sigue de cerca -desde su casa en Los Angeles, donde vive hace más de 40 años- cada paso que está dando la administración de Donald Trump.

El miércoles publicó una destacada columna en el periódico Financial Times donde afirma que la acción estadounidense contra Maduro tiene “paralelos inquietantes” con el golpe que derrocó a Salvador Allende en Chile, en 1973.

En esta entrevista habla de eso y también defiende la ofensiva de Trump argumentando que, posiblemente, no quedaba otro camino.

- ¿Cuál es tu análisis sobre la operación de Estados Unidos en Caracas y la captura de Nicolás Maduro?

- Fue una operación impecable que llevó a un dictador y violador de los derechos humanos a la justicia. Si bien es una lástima que haya tenido que resolverse de esta forma, el resultado -hasta ahora es muy positivo. No sabemos si la justicia encontrará a Maduro culpable. Ha contratado muy buenos abogados. Aparentemente tiene los recursos para ello –hay que recordar que un buen abogado cobra entre 4 y 5 mil dólares por hora.

- Hay quienes defienden la captura de Maduro señalando que no quedaba otra opción de derrocarlo, mientras otros la rechazan, argumentando que es una violación al derecho internacional y que sienta un mal precedente para el resto del mundo. ¿En qué línea estás tú?

- La pregunta correcta es ¿cuál era la alternativa real, en enero del 2026? ¿Qué caminos había después de haber fracasado, repetidamente, en todas las otras rutas? Creo que, siendo realistas, la solución elegida es, posiblemente, la mejor. Y digo “posiblemente” porque el resultado final va a depender de cómo actúen los partidarios de Maduro. Ya hay algunos indicios que van a aflojar la mano y que el control férreo de la dictadura empezará a relajarse. Jorge Rodríguez anuncio la liberación de presos políticos y algunos ya ha salido de las cárceles. Yo espero que este proceso prosiga a buen ritmo.

- Pero ¿qué seguridad tenemos de que la intervención de Estados Unidos esta vez sí resulte? Recordemos que Estados Unidos ha fallado en ocasiones anteriores, como en el caso de la invasión a Irak…

- Venezuela no es Irak, ni Siria, ni el Líbano. Es un país occidental que en el pasado no tan lejano tuvo un sistema democrático funcional y ejemplar. Además -y con mucha inteligencia- la administración Trump no va a tratar de “construir una nación,” como en el fallido fiasco de Afganistán. Aquí lo que va a pasar es que a través de empujoncitos y empujonotes, y de algunas intervenciones quirúrgicas como la del 3 de enero, Venezuela volverá a su cauce natural que es el de un país con una democracia liberal.

- Esta semana, la ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo, sugirió que, tras la operación estadounidense, podrían estar en riesgo recursos como el cobre o el litio en Chile. ¿Crees que Vallejo fue demasiado lejos o que tiene un punto?

- La ministra Vallejo está equivocada. No hay ninguna posibilidad de que EEUU haga en Chile algo similar a lo que hizo en Venezuela. No hay litigios pendientes, las industrias del cobre y litio en Chile funcionan perfectamente bien -lo que no es el caso en Venezuela con el petróleo-, Chile tiene una democracia ejemplar con alternancia en el poder, no hay presos políticos, no hay bandas de partidarios del Gobierno persiguiendo a los opositores, hay perfecta libertad de prensa. Más importante aún, nuestro Presidente no tiene orden de captura, ni se ofrece una recompensa por él. En resumen, en Chile no existe ninguna de las causas que EEUU ha aducido para remover a Maduro. Lo “peor” que ha pasado en Chile es que el Presidente escribe unos mensajes un poquito destemplados en X. Pero, comparados con los de Donald J. Trump, son más bien inofensivos.

- Gabriel Boric fue bastante duro al señalar que los líderes que le rinden pleitesía a Trump y se muestran serviles “sólo se humillan”… ¿qué piensas de esa frase?

- Es otra niñería de nuestro Presidente. Cada vez que uno piensa que ha madurado y ha entendido sobre su rol como Jefe de Estado, dice algo que es incorrecto y que da vergüenza ajena. Es una frase que, como tantas otras, envejecerá mal.

“Estados Unidos pasó del abandono a la súper preocupación”

- Hace pocos días publicaste una columna en el Financial Times donde dices que la operación de Trump en Venezuela refleja el manual de la CIA en Chile. ¿Por qué? ¿Cuáles son las similitudes entre ambos casos?

- En esa columna digo que hay similitudes y diferencias entre Chile en 1973 y Venezuela ahora. Entre las similitudes está el interés de EEUU por la disponibilidad de recursos naturales. Cobre en Chile y petróleo en Venezuela. En ambos casos hubo expropiaciones sin compensación adecuada. En 1971 Chile no le pagó absolutamente nada a la Anaconda y Kennecott. En el 2007 en Venezuela se pagaron cifras bajísimas a ExxonMobil y ConocoPhillips. Otra similitud es que en ambos casos la CIA tempranamente apoyó golpes de Estado que fracasaron. En Chile en octubre de 1970, en el llamado Track II que terminó con el asesinato del general Schneider. En Venezuela en abril del 2002, cuando EEUU apoyó a Pedro Carmona en su cortísima presidencia después de un golpe contra Hugo Chávez.

- ¿Qué rol juegan los recursos naturales estratégicos en ambos casos?

- Si bien en ambos casos fueron importantes, sus roles y desenlaces son diferentes. En Chile se produjeron largos litigios que sólo se resolvieron durante el gobierno militar cuando finalmente Kennecott y Anaconda fueron compensadas. Pero nunca pasó lo que, al parecer, va a pasar en Venezuela, donde EEUU comercializará el petróleo y le entregará los importes de las ventas a PDVSA. Para entender bien lo de Venezuela hay que recordar que el CIADI falló en su contra y dictaminó que las petroleras de EEUU debían recibir una compensación adecuada, compensación que Venezuela se ha negado a pagar. En vez de cumplir el fallo, Venezuela “se llevó la pelota para la casa”. Decidió salirse del CIADI.

- Siguiendo con tu columna, ¿ves similitudes entre los líderes de entonces, Richard Nixon y Henry Kissinger, con Donald Trump?

- Hay grandes diferencias, muchas de ellas debido a la Guerra Fría. Nixon y Kissinger estaban preocupados de que el país no siguiera perdiendo terreno frente al comunismo. Ya sabían que la guerra de Vietnam estaba perdida. La de ellos, por tanto, era una actitud defensiva o reactiva, un esfuerzo por evitar humillaciones y una mayor erosión del poderío de EEUU La actitud de Trump es, en contraste, proactiva, quiere aumentar el poder de EEUU. Además, la rivalidad con China es muy diferente al antiguo enfrentamiento con la URSS. Mientras la URSS nunca fue un rival económico, China es un hueso muy duro de roer.

- ¿Y entre Maduro y Allende? ¿Se pueden comparar?

- No. Son personas completamente diferentes que vivieron en épocas muy distintas. Promover el socialismo en 1970 no es lo mismo que hacerlo bien avanzado el siglo XXI, después de la caída del muro de Berlín, del fracaso de los “socialismos reales”, de la disolución de la URSS, del colapso absoluto y trágico de Cuba. Lo primero es entendible, lo segundo es completamente incomprensible.

- ¿Lo que pasó con Maduro en Caracas nos recuerda a una política estadounidense -y a un orden mundial- que pensábamos olvidada? ¿Reaviva la tesis de que Estados Unidos considera a la región como su “patio trasero”?

- Desde el temprano siglo XIX, Estados Unidos ha tenido una política con respecto a América Latina que oscila entre la preocupación y el abandono. Pero, a pesar de estas oscilaciones, nunca han dejado de pensar que Latinoamérica es una de sus áreas de influencia. Lo de Cuba fue muy traumatizante, y en 1961 -luego del fiasco de la invasión de Bahía Cochinos- el establishment decidió que no permitiría que se repitiera. Si un gobierno de la región cruza cierta línea, Estados Unidos toma medidas que a veces pueden ser drásticas. Esta es una realidad que puede no gustarnos, pero que siempre ha estado presente. En los últimos meses, Estados Unidos pasó del abandono a la súper preocupación. Eso es patente en el último documento de National Security Strategy, que se centra en la importancia de nuestra región. Este cambio de enfoque se explica con tan solo una palabra: China.

- En tu columna en el Financial Times dices también que hubo “diferencias tácticas” entre ambas operaciones (la de Venezuela y Chile). ¿Cuáles son?

- En el caso chileno no se intentó “extraer” o arrestar al Presidente Allende. Entre otras razones, porque no tenía orden de captura en Nueva York. La táctica fue hacerles saber a los militares chilenos que la administración Nixon vería con buenos ojos que ellos actuaran. Una vez que actuaron, EEUU entregó ayuda a muchos niveles. En Venezuela las fuerzas armadas estaban completamente cooptadas por el régimen, por lo que no podía ser parte de la solución. Eran parte del problema. Bueno, parece que hubo una excepción. Se dice que fue un alto mando quien traicionó a Maduro.

“Hay un antes y un después de Trump”

- ¿Qué crees que busca realmente Donald Trump con la captura de Maduro?

- Exactamente lo que dijo que quería hacer: “Make America Great Again”. Para él eso pasa por mostrar el poderío militar del país y por hacer notar que no va a aceptar que se enquisten adversarios como China, Rusia e Irán a pocas millas de Puerto Rico y la Florida. Lo interesante es que está haciendo esto sin comprometer tropas en terreno.

- Si Estados Unidos logra gobernar Venezuela hasta que haya una transición, ¿qué podemos esperar de la economía del país latinoamericano durante los próximos meses? ¿Habrá noticias positivas? ¿Se podría ordenar?

- No está claro qué quiere decir Trump con eso de “run” Venezuela; quizás la mejor traducción sea “administrar”. Creo que hay que prestarle más atención a Marco Rubio. Ha hablado de tres fases: estabilización, recuperación y transición. Es un plan ambicioso y razonable. Si la situación política evoluciona y hay apertura, habrá cambios económicos positivos bastante rápidos, y una transición política pacífica. Yo estoy optimista. Me hubiera gustado que las democracias occidentales hubieran sido más firmes y que actuando colectivamente hubiesen logrado la salida de Maduro por la buena. Pero eso no sucedió. Como se dice en el campo, “hay que arar con los bueyes que uno tiene”.

- Al final de cuentas, ¿la captura de Maduro es una noticia positiva o negativa para los venezolanos?

- Sumando y restando, no cabe duda de que es muy positiva. Las cosas no podían estar peor de lo que estaban. Ahora que uno de los “cuellos de botella” que impedía avances pro-democracia fue removido, esperamos que el país avance en la dirección correcta.

- ¿Y para el mundo?

- Cada vez que cae un dictador, el mundo está mejor. De eso no cabe duda.

- ¿Donald Trump se saldrá con la suya?

- No lo sé. De lo que sí estoy seguro es que en la historia mundial del siglo XXI hay un “antes de Trump” y un “después de Trump.” Las cosas ya no serán como fueron en los últimos 40 años. La era del “soft power” estadounidense se acabó, y no la volveremos a ver en las próximas décadas.