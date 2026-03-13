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Emprender frente a la cámara: Piru Cisternas y Nicolás Pirozzi construyen nutrIA en público

Dos veinteañeros armaron esta startup en un fin de semana. 10 meses después, factura US$ 12.700 mensuales, tiene más de 3.100 suscriptores y crece 10% mes a mes. No han levantado capital, pero sí evalúan venderla: la ofrecen a US$ 700 mil en una plataforma de inversionistas extranjeros.

Por: Juan Pablo Silva

Publicado: Sábado 14 de marzo de 2026 a las 21:00 hrs.

Juan Pablo Silva IA Alimentos App Inteligencia Artificial Startups
<p> Piru Cisternas y Nicolás Pirozzi </p>

Piru Cisternas y Nicolás Pirozzi

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