“Ha llegado el minuto de un nuevo cambio generacional”: Andrónico Luksic renuncia a la vicepresidencia de la Fundación Luksic y lo reemplaza su sobrina Isabella

El 22 de diciembre, vía carta, el empresario oficializó su salida de la fundación para dar paso a Isabella Luksic James. El movimiento profundiza el repliegue iniciado en 2023 y ocurre mientras el mercado proyecta una reconfiguración en la cúpula de Quiñenco ante la posible partida de Francisco Pérez Mackenna a la Cancillería de José Antonio Kast.

"Siempre he creído que la filantropía exige ser abordada con el mismo profesionalismo, compromiso y rigor con los que, como familia empresaria, procuramos desarrollar nuestras actividades en cada uno de los ámbitos en los que participamos”. Con esta frase, escrita en una carta fechada el 22 de diciembre de 2025, Andrónico Luksic Craig comunicó formalmente su salida de la Fundación Luksic, institución filantrópica que participa de una serie de áreas, como emprendimiento, educación y deportes. El documento fue dirigido a la presidenta del directorio, Ena von Baer, y marca el fin de su presencia oficial en uno de los brazos sociales del holding.

En la misiva, el empresario sostiene que esa visión fue inculcada por su padre, quien en la década de los ‘60 comenzó a impulsar acciones de impacto social. Luksic Craig explica que, tras cinco años como miembro del directorio, “ha llegado el minuto de un nuevo cambio generacional, que otorgue mayor vigor y un nuevo impulso al futuro de la Fundación, en beneficio de Chile”.

La renuncia al directorio y a la vicepresidencia se hace efectiva después de un ciclo que el propio autor describe como “altamente gratificante, tanto a nivel humano como profesional”.

Este movimiento profundiza la estrategia de retiro que el empresario inició en septiembre de 2023. En ese momento, anunció que dejaría las presidencias de Quiñenco, Compañía Cervecerías Unidas (CCU) y LQ Inversiones Financieras (LQIF). El proceso, que se materializó a finales de ese año, también incluyó su salida de las vicepresidencias de Banco de Chile y Compañía Sud Americana de Vapores (CSAV), además del directorio de Invexans. El año pasado dejó también la mesa de la francesa Nexans al no repostularse.

El empresario, eso sí, todavía conserva sus asientos en los directorios de la minera Antofagasta Plc y preside el Consejo de Familia en Liechtenstein.

De todas formas, cercanos a Luksic detallan que hoy está tranquilo, disfrutando de su tiempo libre y pasando sus días en su casa en el Valle del Elqui, en la región de Coquimbo. También ha viajado por Chile, pues votó en las últimas elecciones en Villa O’Higgins y pasó las fiestas de fin de año en El Quisco. En el plano internacional, ha incursionado en rutas bicicleta en Francia y China.

Rol de Isabella

Para la sucesión de la fundación, Luksic Craig habló sobre la nueva vicepresidenta: Isabella Luksic James, hija de su hermano Jean-Paul, y de quien destaca sus capacidades para “modernizar y profesionalizar el trabajo que Fundación Luksic realiza”.

Isabella Luksic es socióloga graduada en la Universidad de Brown y ha liderado la transformación de la fundación hacia un modelo de gestión basado en métricas técnicas. Su perfil profesional se consolidó durante su etapa como gerenta general, donde redefinió el propósito de la organización bajo un esquema de implementación directa de programas. A mediados del año pasado dejó la gerencia general de la fundación para ir a estudiar un posgrado a Reino Unido. En su reemplazo quedó Macarena Cea.

En la carta, el empresario menciona logros específicos de su gestión como gerenta general, como “la evaluación del impacto de cada una de sus actividades, la integración de diferentes programas que operaban de forma autónoma y la creación del área de Infancia”.

La misiva de Andrónico Luksic concluye agradeciendo al equipo y manifiesta su “absoluta disposición para colaborar desde otro plano en aquello que estimen conveniente”.

“Nuestra fundación está al servicio del país, con las personas siempre en el foco, confiando en ellas e impulsando su desarrollo y bienestar”, remata.

Todo este hecho coincide, además, mientras en el mercado crecen las interrogantes sobre el futuro de Quiñenco. El foco está puesto en qué ocurrirá en el holding si Francisco Pérez Mackenna deja la gerencia general para asumir como canciller en el próximo gobierno de José Antonio Kast.