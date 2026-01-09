Click acá para ir directamente al contenido
De Atacama al Nasdaq: la minera chilena que quiere llegar a Wall Street

Esta semana se iniciaron los trámites para sellar la fusión de Key Mining Corp con el SPAC Compass Digital, el vehículo que llevará a la minera fundada por un chileno a cotizar en el Nasdaq. La operación, que valora la firma en US$ 303 millones, cuenta con el respaldo de exejecutivos de JP Morgan y Credit Suisse. Además, la firma ya adelantó que tiene interés en seguir profundizando sus proyectos en estados como Utah, Alaska y Arizona.

Por: Mateo Navas

Publicado: Sábado 10 de enero de 2026 a las 21:00 hrs.

