Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Economía y Política Política
Política

Fontaine presenta a Kast medidas para primeros 90 días: destaca baja de impuesto a la empresa

La reunión se extendió por cerca de 6 horas en la Oficina del Presidente Electo (OPE), ubicada en Las Condes.

Por: José Vásquez y José Tomás Rodríguez

Publicado: Viernes 9 de enero de 2026 a las 22:39 hrs.

José Antonio Kast impuestos Fontaine
<p>Fontaine presenta a Kast medidas para primeros 90 días: destaca baja de impuesto a la empresa</p>

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Empresas

Presidente de Arauco: “No conozco ningún otro país donde sea tan difícil invertir como en Chile”
2
Empresas

Un histórico se despide de Falabella: José Luis del Río pone fin a su participación en diversos directorios
3
Mercados

Isabel Allendes, la ejecutiva de BTG que conecta a las fundaciones con los altos patrimonios
4
Cambio climático

Académicos de la UC anuncian inédito proyecto para confirmar enorme reservorio de “agua sólida” cerca del centro de ski La Parva
5
Economía y Política

A menos de dos semanas para conocer el gabinete de Kast, las piezas que comienzan a encajar en un puzzle aún a medias
6
Señal DF

Las inversiones por US$ 25 mil millones que marcan el despegue de la infraestructura para la seguridad hídrica
7
Señal DF

Metro se sube al retail: “pequeños malls”, clínicas y una nueva apuesta para ordenar sus finanzas
8
Empresas

Grandes empresarios valoran definiciones económicas de Kast y anticipan mayor dinamismo en los negocios
VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Laboral & Personas Fondos de Inversión Construcción Entre Códigos Innovación y Startups Salud

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Publiweb

VER MÁS

BRANDCORNER

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete