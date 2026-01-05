El oro se dispara tras la captura de Maduro por EEUU y la plata también avanza
"Los acontecimientos en Venezuela han reavivado la demanda de refugio seguro, y el oro y la plata se encuentran entre los más beneficiados, ya que los inversionistas buscan protegerse de los riesgos geopolíticos", dijo Tim Waterer, analista jefe de mercado de KCM Trade.
Los precios del oro subían el lunes y otros metales preciosos se disparaban, después de que Estados Unidos capturara al presidente venezolano Nicolás Maduro durante el fin de semana, escalando las tensiones geopolíticas y elevando la demanda de refugio seguro.
A las 0508 GMT, el oro al contado avanzaba un 1,8%, a US$ 4.406,77 por onza, un máximo de una semana. Los futuros del oro estadounidense para entrega en febrero se revalorizaban un 1,9%, hasta US$ 4.413,40.
El sábado, Estados Unidos capturó a Maduro en un ataque que fue la intervención más controvertida de Washington en América Latina desde la invasión de Panamá hace 37 años. La vicepresidenta Delcy Rodríguez ha asumido el cargo de forma interina y ha dicho que Maduro sigue siendo el presidente.
Las tensiones geopolíticas, combinadas con los recortes de los tipos de interés, las sólidas compras de los bancos centrales y las entradas en fondos cotizados, contribuyeron a que el lingote subiera un 64% el año pasado, su mayor ganancia anual desde 1979. Alcanzó un máximo histórico de US$ 4.549,71 el 26 de diciembre de 2025.
La presidenta del Banco de la Reserva Federal de Filadelfia, Anna Paulson, dijo el sábado que aún queda mucho para que se produzcan nuevos recortes de tipos, tras la activa campaña de relajación del año pasado. Sus comentarios se producen mientras los inversores siguen esperando al menos dos recortes de tipos de la Fed este año.
Mientras tanto, los inversionistas se centran en los datos de nóminas no agrícolas, que se publicarán el viernes, para obtener más pistas sobre posibles recortes de tipos de la Fed, añadió Waterer.
Los activos sin rendimiento tienden a funcionar bien en un entorno de tipos de interés bajos y en momentos de incertidumbre geopolítica o económica.
La plata avanza
La plata al contado sumaba un 3,9%, hasta US$ 75,46 la onza, tras alcanzar un máximo histórico de US$ 83,62 el 29 de diciembre. El metal cerró el mejor año de su historia con una subida del 147%.
La plata se vio impulsada a nuevos máximos tras su designación el año pasado como mineral crítico para Estados Unidos y las limitaciones de la oferta ante el aumento de la demanda industrial y de inversión.
El platino al contado subía un 2,2%, hasta US$ 2.189,88 la onza, tras tocar un máximo histórico de US$ 2.478,50 el pasado lunes. A principios de la sesión asiática, el platino subió más de un 5%, alcanzando su máximo de una semana.
