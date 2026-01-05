Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Mercados Commodities
Commodities

El oro se dispara tras la captura de Maduro por EEUU y la plata también avanza

"Los acontecimientos en Venezuela han reavivado la demanda de refugio seguro, y el oro y la plata se encuentran entre los más beneficiados, ya que los inversionistas buscan protegerse de los riesgos geopolíticos", dijo Tim Waterer, analista jefe de mercado de KCM Trade.

Por: Reuters

Publicado: Lunes 5 de enero de 2026 a las 06:20 hrs.

oro Venezuela Trump Nicolás Maduro metales plata
<p>El oro se dispara tras la captura de Maduro por EEUU y la plata también avanza</p>

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
DF MAS

Con un almuerzo sorpresa celebran los 50 años de Baltazar Sánchez en el Grupo Claro
2
Empresas

El ingeniero que hizo 65 denuncias ante la SEC de EEUU y puede afectar a NovaAndino Litio
3
DF MAS

Venezolano desde Caracas: “Si sales a celebrar, aún están en las calles los cuerpos de seguridad. Somos todavía un país secuestrado por malhechores“
4
DF MAS

El nuevo round que se avecina en CLC
5
Internacional

Aerolíneas estadounidenses cancelan vuelos tras el cierre del espacio aéreo en el Caribe
6
DF MAS

Cómo Nokia pasó de ser víctima del iPhone a un acuerdo de US$ 1.000 millones con Nvidia
7
DF MAS

Fue fenómeno en Argentina y hoy apuesta por Santiago: El aterrizaje de Kevin Bacon en Chile
8
DF MAS

Nicolás Camhi, fundador de Vambe: ignorancia, ego y un camino solitario para lograr metas
VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Laboral & Personas Construcción Fondos de Inversión Entre Códigos Innovación y Startups Salud

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Columna de Opinión

VER MÁS

Vitrina Empresarial

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete