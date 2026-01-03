El mercado petrolero podría absorber el impacto de Maduro a medida que aumentan los suministros globales

Si bien Venezuela fue una potencia petrolera, su producción ha disminuido drásticamente en las últimas dos décadas y ahora representa menos del 1% del suministro mundial.

Si bien la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro tras los ataques aéreos estadounidenses marca un acontecimiento geopolítico trascendental, las primeras señales sugieren que el mercado petrolero mundial aceptará en gran medida esta medida con calma.

La infraestructura petrolera venezolana no se vio afectada tras una serie de ataques estadounidenses en Caracas y otros estados, según personas con conocimiento del asunto. Instalaciones clave como el puerto de Jose, la refinería de Amuay y las áreas petroleras de la Faja del Orinoco siguen operativas, afirmaron las personas, que prefirieron no ser identificadas debido a la confidencialidad del asunto.

El presidente Donald Trump declaró el sábado, durante una conferencia de prensa, que las sanciones a la industria petrolera venezolana se mantendrán vigentes y que las compañías petroleras estadounidenses contribuirán a la reconstrucción de la infraestructura y a la reactivación de la producción. Dicha reconstrucción sería muy ambiciosa y, muy probablemente, una posibilidad remota. Mientras tanto, se espera que la oferta mundial de petróleo supere la demanda en 3,8 millones de barriles diarios en 2026, lo que marcaría un excedente récord, según la Agencia Internacional de la Energía.

Los precios del crudo se han desplomado en las últimas semanas, situándose en torno a los US$ 60 por barril. Un producto de trading minorista de fin de semana, gestionado por IG Group, mostró que los precios del crudo estadounidense llegaron a subir cerca de US$ 2 desde el cierre del viernes.

“Calculo que los precios del crudo Brent subirán solo marginalmente al inicio del domingo por la noche, entre US$ 1 y US$ 2 o incluso menos”, declaró Arne Lohman Rasmussen, analista jefe de A/S Global Risk Management. “Incluso en condiciones normales, una perturbación de esta magnitud es manejable para el mercado. En particular, todos los pronósticos apuntan a un sobreabastecimiento significativo en el primer trimestre, impulsado por la débil demanda estacional y los aumentos de producción de la OPEP+”.

Venezuela es miembro de la OPEP, que, junto con aliados como Rusia, tiene previsto reunirse el domingo. Se espera que la videoconferencia prevista permita al grupo mantener la pausa prevista en los aumentos de producción, según declararon tres delegados a principios de esta semana.

Las incautaciones de petroleros en el Caribe en las últimas semanas han alarmado a los operadores de buques sancionados. Al menos siete barcos han cambiado de rumbo o se han detenido en el mar, según los movimientos de buques registrados el viernes por Bloomberg. Esto se suma a otros cuatro que se desviaron inmediatamente después del abordaje del buque Skipper por parte de las fuerzas estadounidenses a mediados de diciembre.

La operación en Venezuela

A pesar de la volatilidad del último mes, el productor de petróleo estadounidense Chevron Corp. ha seguido operando en el país bajo una exención de sanciones emitida por la administración Trump.

“Chevron sigue priorizando la seguridad y el bienestar de sus empleados, así como la integridad de sus activos”, declaró la compañía el sábado. “Seguimos operando en total cumplimiento con todas las leyes y regulaciones pertinentes”.

La captura de Maduro genera especulaciones sobre el futuro de la industria petrolera venezolana a largo plazo. Se estima que el país posee más reservas de petróleo que Arabia Saudita, y durante el último siglo ha atraído a algunos de los mayores operadores internacionales.

Pero dos oleadas de nacionalizaciones dejaron un mal sabor de boca a empresas como Shell PLC, Exxon Mobil Corp y ConocoPhillips. Exxon y Conoco posteriormente solicitaron una indemnización tras la confiscación de sus activos por parte del difunto presidente Hugo Chávez.

Además de Chevron, la española Repsol, la italiana Eni SpA y la francesa Maurel et Prom SA también siguen presentes en Venezuela y se asocian en proyectos de petróleo y gas con la estatal Petróleos de Venezuela SA.

Trump declaró el sábado que las empresas estadounidenses reconstruirían el sector petrolero venezolano y venderían una gran cantidad de petróleo a compradores globales, incluyendo clientes actuales y nuevos. No quedó claro de inmediato a qué compañías petroleras se refería ni especificó cuándo podrían comenzar la producción.

“La historia demuestra que un cambio de régimen forzado rara vez estabiliza rápidamente el suministro de petróleo; los casos de Libia e Irak ofrecen precedentes claros y aleccionadores”, afirmó Jorge León, jefe de análisis geopolítico de Rystad Energy.