El cobre sube con fuerza y se dirige a un nuevo récord, en medio de preocupaciones sobre suministro tras huelga en Mantoverde
El cobre a tres meses subió más de un 3% a US$ 5,82 por libra en la Bolsa de Metales de Londres en las operaciones de la mañana en Reino Unido.
El cobre se disparaba el lunes en trayectoria a nuevos máximos debido a la preocupación por la escasez de suministros, así como al apetito por el riesgo en los mercados en general.
El cobre a tres meses subió más de un 3%, hasta los US$ 12.844 por tonelada o US$ 5,82 por libra en la Bolsa de Metales de Londres a las 10:41 hora local, justo por debajo de los US$ 13.000 por tonelada de récord que marcó la semana pasada.
La preocupación por los posibles aranceles estadounidenses ha llevado a los operadores a aumentar los envíos a ese país, reduciendo la oferta en otros lugares. Además, el inicio de una huelga en la mina Mantoverde en Chile recordó el alcance de los riesgos para los envíos en un momento de expansión de la demanda mundial.
Todos los metales básicos se fortalecieron el lunes, ya que las acciones subieron impulsadas por las apuestas en acciones tecnológicas. En términos más generales, los inversores evaluaban las implicaciones más amplias de la captura del líder venezolano Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos el fin de semana, incluyendo la evolución de la postura de Washington respecto a los recursos que son fundamentales para la seguridad y el crecimiento económico.
El cobre, un metal vital para la transición energética, se disparó un 42% en 2025, registrando el mejor año desde 2009.
Riesgo de menor oferta
El plan de Trump de revisar la cuestión de los aranceles al cobre primario en 2026 reactivó el arbitraje que sacudió el mercado a principios de año, reduciendo la disponibilidad en otros mercados.
"Estimamos que el mercado mundial del cobre refinado registró superávit en 2025, pero los flujos de metal/inventario se vieron distorsionados por los aranceles estadounidenses, lo que resultó en un aumento significativo de las importaciones estadounidenses", escribieron los analistas de UBS Group AG, incluido Daniel Major, en una nota el lunes.
Según UBS, Estados Unidos posee aproximadamente la mitad de los inventarios mundiales, pero solo representa menos del 10% de la demanda global. Esto significa que existe el riesgo de una menor oferta en otros mercados. El diferencial entre el efectivo y el vencimiento a tres meses en Londres se mantiene firmemente en backwardation, un patrón que apunta a una escasez a corto plazo.
“La escasez general de suministro, sumada a la dislocación regional causada por los aranceles estadounidenses, está impulsando el cobre”, escribieron en una nota analistas de China Securities Co., liderados por Wang Jiechao. “El mercado mundial del cobre experimentará una escasez de más de 100.000 toneladas en 2026”, indicaron.
Entre otros metales, el aluminio llegó a subir un 1,8%, hasta US$ 3.069 por tonelada, su nivel más alto desde abril de 2022, debido a las perspectivas de una oferta más ajustada y a las expectativas sobre la demanda a largo plazo.
