Imacec: Actividad económica chilena en octubre crece levemente sobre lo esperado por el desempeño de servicios y comercio
El Índice Mensual de Actividad Económica (Imacec) subió 2,2% en octubre frente al mismo mes del año pasado, informó el Banco Central.
El Índice Mensual de Actividad Económica (Imacec) subió 2,2% en octubre frente al mismo mes del año pasado, informó el lunes el Banco Central, en una variación que se ubicó levemente sobre el consenso de las estimaciones de los analistas.
La serie desestacionalizada aumentó 0,7% respecto del mes precedente y 2,5% en 12 meses. El mes registró la misma cantidad de días hábiles que octubre de 2024.
"El resultado del Imacec se explicó principalmente por el desempeño de los servicios y del comercio. En tanto, el aumento del Imacec en términos desestacionalizados fue determinado por los servicios, la minería y la industria", dijo el Banco Central en un comunicado.
Analistas consultados por Diario Financiero habían estimado una expansión interanual por sobre el 2% para octubre, luego que el INE diera a conocer el viernes el retroceso de la minería y del rubro manufacturero, el que fue compensado por el lado del comercio y los servicios. El consenso de las proyecciones en la encuesta de Bloomberg apuntaba a un 2%.
El Imacec no minero presentó un crecimiento anual de 2,6%, mientras que en términos desestacionalizados aumentó 0,6% respecto del mes anterior y 3,0% en 12 meses.
Zoom al resultado de octubre
El instituto emisor detalló que la producción de bienes cayó un 0,2% en términos anuales, incidida por una menor producción de la minería y del resto de bienes.
La caída de la minería fue explicada por una menor extracción de cobre, mientras que en el resto de bienes se registró una disminución en el valor agregado de la generación eléctrica, dice el comunicado. La industria, a su vez, registró una mayor elaboración de alimentos.
Las cifras desestacionalizadas mostraron un aumento de 0,8% respecto del mes previo, explicado por la minería y la industria.
La actividad comercial, en tanto, registró un alza de 8,1% interanual. Destacaron el comercio mayorista y minorista.
“El primero fue impulsado por mayores ventas de maquinaria y equipos, y alimentos. En tanto, en el comercio minorista crecieron las ventas en grandes tiendas y en establecimientos especializados de vestuario. Por su parte, en el comercio automotor se registró un aumento en las ventas de vehículos y en los servicios de mantenciones”, señaló la entidad monetaria.
En términos desestacionalizados, el sector mostró un crecimiento de 0,1% respecto del mes precedente, incidido por el comercio minorista, y compensado en parte por el rubro mayorista.
Por último, los servicios presentaron una expansión de 2,5% en 12 meses, gracias al desempeño de los servicios personales, en particular de salud. En menor medida, el transporte también contribuyó al resultado.
Las cifras ajustadas por estacionalidad anotaron un incremento de 0,7% respecto del mes anterior, determinado por los servicios personales.
