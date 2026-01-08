Grau celebra bajo IPC de diciembre y asegura que el dato “refuerza que este trimestre ya cruzaremos la meta de inflación del 3%”

La caída mensual de 0,2% que anotó la inflación en el último mes de 2025 trae “muy buenas noticias”, dijo el ministro de Hacienda.

El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) publicó este jueves el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de diciembre, y para el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, la cifra trae “muy buenas noticias para este cierre del año que acaba de terminar”.

La inflación de diciembre fue de -0,2%, en relación al mes anterior, lo que “es mejor que las expectativas”, resaltó el secretario de Estado.

“Con esto, la inflación del año cerró en 3,5%, cifra que es bastante mejor de lo que se esperaba hace solo algunos meses atrás, y corresponde a la inflación anual más baja registrada en los últimos cinco años”, destacó también el titular de Teatinos 120.

“En perspectiva, algo importante es que diciembre de 2025 la inflación subyacente cerró en 3,3%, es decir, incluso por debajo del IPC total. Esto es una buena señal porque son los productos menos volátiles, y eso muestra más la tendencia inflacionaria hacia el futuro, que también se ve mejorando”, sumó Grau.

El ministro también subrayó que la UF va a bajar “levemente” durante enero, y que las gasolinas, por su parte, están en los precios más bajos desde hace cuatro años y medio.

Por otro lado, el optimismo del economista también se notó en que el resultado del IPC de diciembre “refuerza mucho la idea de que este trimestre ya cruzaremos la meta de inflación del 3%”. Los analistas incluso esperan que esto sea durante el mes de enero, dijo Grau.

Resaltó, a su vez, que para el ejercicio actual el mercado está esperando una inflación promedio incluso bajo la meta de 3%.

“Todo esto son buenas noticias para las familias y trabajadores de Chile, que ven cómo ya llevamos 33 meses con los salarios reales al alza, es decir, con los salarios creciendo más que la inflación, y eso se expresa en más capacidad de compra y, por supuesto, bienestar material para las familias de Chile”, cerró el ministro.