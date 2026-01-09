Boric realza la baja de la pobreza durante su mandato y vuelve a arremeter contra Kast y Trump

"Kast durante la campaña dijo explícitamente que nosotros habíamos aumentado la pobreza. Por ejemplo, eso se demuestra como completamente falso”, enfatizó el jefe de Estado.

Durante la mañana de este viernes, el Presidente de la República, Gabriel Boric Font, entregó su balance respecto de los resultados de la encuesta Casen, que revelan que el 17,3% de la población en Chile vive bajo la línea de pobreza por ingresos. La cifra representa una disminución de 3,2 puntos porcentuales respecto de 2022, cuando la pobreza alcanzaba el 20,5%, y se compara además con el 22,5% registrado en 2017.

En entrevista con Súbela Radio, el mandatario calificó como una "gran noticia" la reducción del indicador, lo que significa que hay un millón menos de pobres respecto a la epoca prependamia: "A mí por lo menos me deja muy satisfecho, sin perjuicio de que evidentemente hay muchísimos desafíos”, afirmó.

En esa línea, Boric subrayó la relevancia de poner el foco en la realidad cotidiana de las familias.“En Chile se habla mucho de la macroeconomía, de problemas estructurales, pero pocas veces en el debate público está instalado lo que viven las familias en la cotidianidad, en el día a día. Y el que haya bajado la pobreza, a mí creo que es un broche de oro con muchos desafíos”, agregó.

El Presidente también destacó algunos indicadores económicos de su gestión, respecto de los cuales se declaró “orgulloso”. Entre ellos, mencionó el manejo de la deuda pública y la coordinación con el Banco Central para controlar la inflación.

“Somos el Gobierno que menos aumentó la deuda en los últimos cuatro períodos. Somos el Gobierno que, en conjunto con el Banco Central -que es autónomo-, logró bajar la inflación, que llegó a estar en un 14%. Las exportaciones están en su mayor nivel histórico”, sostuvo.

Asimismo, Boric reconoció que existían condiciones externas que favorecen el escenario económico del país, como el aumento en el precio del cobre, situación que -dijo- le presenta un escenario favorable al Gobierno entrante de José Antonio Kast.

El día anterior, el mandatario electo había dejado el "guante blanco" en una reunión con empresarios y elevó el tono crítico contra la denominada ley de “amarres”. No obstante, Boric evitó profundizar en la polémica y se limitó a responder a algo que le parecía “lamentable, porque además lo hace muchas veces en base a mentiras. Kast, durante la campaña dijo explícitamente que nosotros habíamos aumentado la pobreza. Por ejemplo, eso se demuestra como completamente falso”, defendió.

“Las amenazas tienen que ser tomadas en serio"

En otro plano, el jefe de Estado abordó el escenario internacional, particularmente la situación en Venezuela tras el arresto de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos, en un contexto marcado por el protagonismo del Presidente estadounidense, Donald Trump. Al respecto, Boric fue crítico y cuestionó duramente su actuar.

“El Presidente de Estados Unidos está permanentemente vulnerando el derecho internacional y no solo el derecho internacional, sino que además el derecho interno según lo plantean incluso congresistas republicanos. Es una persona que tiene un total desprecio por quien piensa distinto, que trata mal a todos quienes son distintos, incluso a los mismos venezolanos”, afirmó.

Boric defendió la posición adoptada por Chile y aseguró estar tranquilo con ella.

“Creo que el defender que el más fuerte puede imponer a su arbitrio en función de intereses que evidentemente no son los del pueblo venezolano, sino los de ellos mismos, hablan del interés superior de Estados Unidos. Es algo que desde mi perspectiva es ilegítimo y no se puede sostener”, declaró.

Boric sostuvo que su postura responde a una línea coherente de política exterior, similar a la que ha adoptado frente a otros conflictos internacionales, como la guerra en Ucrania o el conflicto en Palestina.

Finalmente, advirtió que las amenazas provenientes del escenario internacional deben ser tomadas con seriedad, especialmente frente a los anuncios de Trump respecto de la persecución de carteles en América Latina y que podrían atentar con la soberanía de los países.

“Donald Trump ha demostrado ser consistente en sus propios planteamientos. Por lo tanto, esta amenaza tiene que ser tomada en serio”, cerró.