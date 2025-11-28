Dólar abre plano y se encamina a bajar más de $ 10 tanto en la semana como en el conjunto de noviembre

Si bien el dollar index subía 0,3%, también el cobre transado en Londres se fortalecía, con un alza de 0,6% que lo deja justo en US$ 11 mil por tonelada (US$ 4,99 por libra). La semana terminaría en baja gracias al fuerte descenso del miércoles por expectativas de un recorte de tasas de la Fed el próximo mes.

El dólar abrió plano este viernes en Chile, mientras el mundo se prepara para recibir algo más de volumen ante el regreso de flujos estadounidenses, aunque algo accidentado por la masiva falla técnica que afectaba a la bolsa CME de Chicago.

La divisa cotizaba estable a $ 930 en esta última apertura de la semana y de noviembre. Si bien el dollar index subía 0,3%, también el cobre transado en Londres se fortalecía, con un alza de 0,6% que lo deja justo en US$ 11 mil por tonelada (US$ 4,99 por libra).

El dólar rebotó un poco ayer en una jornada poco dinámica a nivel global, por el feriado de Acción de Gracias en Estados Unidos. No se espera que hoy los volúmenes vuelvan a la normalidad, ya que muchos estadounidenses se tomaron libre igualmente este viernes. De momento, los bonos del Tesoro no tenían cambios relevantes.

Durante la madrugada hubo problemas en las plataformas del grupo CME, líder en operaciones de derivados financieros, por una falla en un centro de datos que causó horas de interrupciones.

El tipo de cambio chileno apunta a una caída semanal de alrededor de $ 10, gracias al fuerte descenso del miércoles por expectativas de un recorte de tasas de la Reserva Federal el próximo mes. La caída mensual de noviembre sería de una magnitud similar, y lo dejaría como un cuarto mes consecutivo a la baja.