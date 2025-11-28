El cobre rompe un nuevo récord en Londres y toca US$ 5,09 por libra

El rally está impulsado por la debilidad del dólar, la menor producción en Chile en octubre y los recortes de producción previstos por las fundiciones chinas.

Los precios del cobre en la Bolsa de Metales de Londres (LME) alcanzaron este viernes un máximo histórico por encima de US$ 11.200 por tonelada, impulsados por la debilidad del dólar, la menor producción en Chile en octubre y los recortes de producción previstos por las fundiciones chinas.

El cobre de tres meses de referencia de la LME subió hasta 2,5% para alcanzar los US$ 11.210,50 -equivalente a US$ 5,09 por libra-, superando el anterior récord de US$ 11.200 establecido el 29 de octubre.

El alza se produce después de que mineros, fundiciones y comerciantes se reunieran en Shanghái esta semana, con debates centrados en la contracción del mercado. El viernes también se produjo una interrupción caótica de varias horas en la negociación de futuros de cobre en la Bolsa Comex de CME. Los futuros de la LME extendieron su repunte, ya que la mayoría de las operaciones se reanudaron a primera hora de la mañana en EEUU.

Las ganancias del cobre también se produjeron después de que Kostas Bintas, el destacado jefe de metales de Mercuria Energy Group, renovara su predicción alcista para los precios, advirtiendo que una prisa por enviar metal a EEUU corre el riesgo de agotar los inventarios del resto del mundo.