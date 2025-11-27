Click acá para ir directamente al contenido
Dólar abre con leve alza cerca de $ 930 en medio del feriado de Acción de Gracias en EEUU

La divisa viene de sufrir una fuerte caída a mitad de semana. El dólar global se ha visto presionado hacia abajo por las crecientes expectativas de que la Fed baje las tasas de interés en su reunión de diciembre. Datos económicos más débiles de lo esperado y el tono flexible de varios funcionarios del banco central han contribuido a ello.

Por: Benjamín Pescio

Publicado: Jueves 27 de noviembre de 2025 a las 08:30 hrs.

<p>Foto: Bloomberg</p>

Foto: Bloomberg

