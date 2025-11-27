Dólar abre con leve alza cerca de $ 930 en medio del feriado de Acción de Gracias en EEUU

La divisa viene de sufrir una fuerte caída a mitad de semana. El dólar global se ha visto presionado hacia abajo por las crecientes expectativas de que la Fed baje las tasas de interés en su reunión de diciembre. Datos económicos más débiles de lo esperado y el tono flexible de varios funcionarios del banco central han contribuido a ello.

El precio del dólar abrió ligeramente al alza este jueves en Chile, empezando una jornada que podría ser menos dinámica de lo habitual, por la ausencia de flujos y puntos de apoyo desde Estados Unidos.

El dólar subía $ 1,6 hasta los $ 928,1 en la apertura de la sesión, tras la fuerte caída del miércoles. No hay referencias desde los mercados estadounidenses, debido a que se tomaron un receso por el Día de Acción de Gracias.

Los futuros del cobre bajaban 0,6% a US$ 4,95 por libra en la Bolsa de Metales de Londres, después de subir ayer 1,5% y cerrar su mejor sesión en un mes. El dollar index no mostraba cambios relevantes.

La probabilidad esperada de que esto ocurra es aproximadamente 80%, según los operadores de futuros, y de casi 90% si se toman como referencia las tasas swap. También en Chile se espera que el Banco Central rebaje su tipo oficial para despedir el año.