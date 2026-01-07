Aperturas bursátiles de IA en China entusiasman al mercado, pero aún sin desafiar a Wall Street
El 2 de enero, debutó en la Bolsa de Hong Kong la desarrolladora de chips Shanghai Biren. Y este jueves será el turno de la firma especialista en modelos de lenguaje Zhipu.
Noticias destacadas
El año 2026 arrancó con un renovado apetito por las aperturas bursátiles en China, especialmente aquellas vinculadas a la inteligencia artificial (IA), un sector que de a poco Beijing ha elevado como una prioridad estratégica.
Los analistas debaten si es estas nuevas tecnológicas chinas podrán convertirse en un contrapeso real frente a los gigantes estadounidenses de Wall Street, como Open AI.
La primera en abrirse en bolsa fue Shanghai Biren, una desarrolladora de chips de IA, que el 2 de enero debutó en la Bolsa de Hong Kong.
Sus acciones comenzaron a transarse a US$ 2,53 por papel y en su primer día de cotización logró recaudar cerca de US$ 717 millones.
Sin embargo, con el paso de los días el entusiasmo inicial se ha ido diluyendo. Desde su salida a bolsa, Biren acumula un retroceso cercano a 7%, con episodios de alta volatilidad que incluyeron caídas intradiarias de hasta 15%.
Fernando Hales, de DVA, aseguró que las firmas occidentales hoy operan con “claras ventajas y sobre todo con modelos de negocios rentables y de alta visibilidad de utilidades”.
Y esta semana, el foco volverá a posarse sobre Hong Kong con una nueva apuesta china por la IA. Se trata de Zhipu AI, firma especializada en modelos de lenguaje, que este jueves debutará en el parqué asiático con un precio estimado de US$ 14,93 por acción.
La compañía adelantó que su oferta pública inicial apuntará a recaudar alrededor de US$ 560 millones, reforzando la oleada de salidas a bolsa del sector en el país asiático.
En conjunto, Shanghai Biren y Zhipu AI forman parte de la estrategia de China para fortalecer su ecosistema local de IA, en un contexto de mayores restricciones externas, como por ejemplo,los aranceles impuestos por el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
El mercado considera que las salidas a bolsa reflejan el uso del mercado de capitales como vía de financiamiento para acelerar el desarrollo tecnológico doméstico y reducir la dependencia de proveedores extranjeros.
¿Amenaza para Wall Street?
Los analistas sostienen que, en el corto y mediano plazo, Shanghai Biren y Zhipu no suponen una amenaza real para sus pares de Wall Street, que por ahora corren con una superioridad tecnológica.
El analista de inversiones de DVA Capital, Fernando Hales, aseguró que las compañías occidentales operan con “claras ventajas, y sobre todo, con modelos de negocio rentables y de alta visibilidad de utilidades”.
Sin embargo, hizo hincapié en que China tiene todos los incentivos para insistir en su apuesta bursátil: “La IA se ha convertido en un eje central de la competencia geopolítica y económica, y el país está dispuesto a sacrificar eficiencia y rentabilidad en el corto plazo con tal de avanzar hacia la independencia tecnológica”, agregó.
Por su parte, el jefe de análisis de GH Trading, Renato Campos, aseguró que ninguna de las compañías chinas hoy “está en condiciones de disputar ese dominio de forma inmediata”.
No obstante, advirtió que la competencia no se está dando en el mismo tablero. “Biren y Zhipu no buscan captar cuota global, sino asegurar soberanía tecnológica en un mercado gigantesco que, por razones geopolíticas, ya no puede depender de proveedores externos”, añadió.
La analista de mercados de XTB Latam, Emanoelle Santos, destacó que las compañías chinas pueden representar una amenaza real para algunas empresas estadounidenses de IA, pero de manera más selectiva. “El impacto más probable, por ahora, es una competencia creciente por segmentos y una erosión gradual en ciertos nichos, más que un reemplazo rápido del liderazgo”, enfatizó.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
LyD trae de vuelta al debate propuesta tributaria para sacar a un millón de personas de la pobreza
Estudio de la entidad plantea los beneficios de avanzar en la aplicación de lo que se denomina como Impuesto Negativo al Ingreso del Trabajo (INIT), una especie de subsidio que apuntala la situación de la población más vulnerable.
Copec versus el Fisco: millonaria disputa tras expropiación en el barrio El Golf llega a su fin
La Corte Suprema zanjó la controversia entre el CDE, que buscaba que la indemnización por el terreno en Las Condes sea menor al estimado por peritos designados por el MOP, mientras la empresa pedía un monto muy superior.
BRANDED CONTENT
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Jorge Carinao: la fuerza de creer cuando todo parece imposible
Te invitamos a conocer la historia de Jorge Carinao, deportista paralímpico chileno que ha transformado la adversidad en fuerza y el esfuerzo en orgullo nacional, demostrando que no existen límites cuando hay convicción y sueños claros. No te pierdas esta inspiradora entrevista
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete