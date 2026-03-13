Conflicto en Medio Oriente: aerolíneas globales caen hasta 14% en bolsa mientras el costo de volar se dispara
Los papeles de Latam Airlines acumulan un retroceso de 12%.
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La guerra en Medio Oriente no solo está remeciendo los mercados energéticos, sino que también está golpeando con fuerza a una de las industrias más sensibles al precio del petróleo: las aerolíneas.
Según un informe de XTB, elaborado por la analista, Emanoelle Santos, el conflicto elevó bruscamente el costo del combustible de aviación, uno de los principales insumos del sector.
“El combustible de aviación (jet fuel), que antes del inicio de las operaciones militares contra Irán se situaba entre US$ 85 y US$ 90 por barril, escaló a un rango de US$ 150 a US$ 200 por barril”, señaló la analista.
El salto en los precios ocurre en paralelo a una disrupción operativa relevante. Desde el 28 de febrero hasta el 9 de marzo, más de 40 mil vuelos hacia y desde Medio Oriente fueron cancelados luego que el conflicto obligó a cerrar o restringir el espacio aéreo en varios países de la región.
Esto, ha forzado a las aerolíneas a redirigir rutas, cargar combustible adicional y realizar escalas técnicas que antes no existían.
La semana negra de las aerolíneas
El impacto más visible se reflejó en el mercado bursátil. De acuerdo con XTB, desde que inició el conflicto, todas las regiones del mundo registraron caídas en las acciones de aerolíneas, reflejando el temor de los inversionistas ante el alza de costos y la incertidumbre operativa.
Así, Norteamérica ha liderado las pérdidas con un retroceso promedio semanal de 14,49%, seguida de Europa con 14,34% y Asia-Pacífico con 13,38%. Mientras que las aerolíneas de Medio Oriente -que operan en el epicentro del conflicto- registraron bajas cercanas a 9,9%.
“Cuando el petróleo supera los US$ 100 por barril, las aerolíneas se convierten en una de las primeras líneas de daño económico”, advirtió Santos.
La región bajo presión
En Latinoamérica el impacto fue algo menor, aunque igualmente significativo. El sector retrocedió 12,15% en bolsa, afectando a las principales compañías que cotizan en bolsa.
Por ejemplo, la mexicana de bajo costo Volaris lideró las pérdidas regionales con una caída de 16,2%, seguida por Latam Airlines que retrocede 12%, mientras Copa Holdings bajó 9,8%.
En el caso de Latam, la mayor aerolínea de la región por pasajeros, el impacto tiene varias dimensiones. Su red internacional que incluye con presencia en Brasil, Chile, Colombia, Perú y Ecuador si bien le permite diversificar ingresos entre transporte de pasajeros y carga, también la expone con mayor intensidad a rutas de larga distancia, donde el combustible puede representar hasta el 35% de los costos operativos.
A lo anterior, se suman los desvíos en rutas hacia Europa y Asia, que están elevando los tiempos de vuelo y el consumo de combustible.
El impacto ya comienza a trasladarse a los pasajeros. Según datos del informe, un vuelo directo de Los Ángeles a Lima operado por LATAM pasó de US$ 499 a US$ 2.125 en apenas una semana, reflejando tanto el aumento de costos como la menor disponibilidad de rutas.
¿Cuándo puede estabilizarse el sector? “La respuesta, nuevamente, depende de la duración del conflicto. Cuando Trump sugirió el lunes que la guerra podría terminar “muy pronto”, las acciones aéreas en Europa rebotaron entre un 4% y un 7% en la apertura del martes, y el jet fuel retrocedió desde máximos. El mercado reaccionó como si el problema estuviera resuelto. No lo está”, concluyó Santos.
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