Dólar abre sin variaciones tras baja del IPC de diciembre, en una tranquila sesión de mercados internacionales

El mercado sigue contando las horas antes de que mañana temprano se publique el esperado informe de nóminas no agrícolas de diciembre en EEUU. Los reportes de ayer trajeron señales mixtas, con debilidad del empleo, pero fortaleza a nivel de todo el sector servicios.

Por: Benjamín Pescio

Publicado: Jueves 8 de enero de 2026 a las 08:33 hrs.

