Dólar abre sin variaciones tras baja del IPC de diciembre, en una tranquila sesión de mercados internacionales

El dólar abrió estable este jueves, con mercados globales en modo espera antes de las cifras de mañana en Estados Unidos, y tras conocerse en Chile que la caída de los precios del consumidor de diciembre fue algo más profunda de lo que se tenía pensado.

La paridad local transaba sin variación a $ 896,9 en los primeros negocios, después de registrar una leve alza a mitad de semana. A primera hora se supo en Chile que el IPC cayó 0,2% mensual, una décima más de lo que figuraba en la estimación de consenso. Las tasas swap cotizaban estables.

Por el lado internacional, los movimientos eran contenidos. El dollar index se estabilizaba, al igual que las tasas de interés estadounidenses, y los precios del cobre anotaban caídas marginales.

El mercado sigue contando las horas antes de que mañana temprano se publique el esperado informe de nóminas no agrícolas de diciembre en EEUU. Se espera que entregue un panorama más claro que las lecturas de los meses anteriores, distorsionadas por el cierre de Gobierno y su impacto en la recolección de datos.

Los reportes de ayer trajeron señales mixtas. Por un lado, las ofertas laborales de noviembre y el informe ADP de nóminas privadas de diciembre resultaron ser más débiles de lo esperado. Por otro, el índice ISM de servicios -sector que representa la mayor parte de la economía estadounidense- superó las expectativas y quedó en máximos desde octubre de 2024.