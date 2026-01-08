Bolsa chilena cae un poco más, en línea con mercados expectantes frente a datos de empleo mañana viernes en EEUU

Las nuevas liquidaciones de acciones locales llegan mientras los operadores revisan levemente a la baja sus expectativas de política monetaria, tras la caída de 0,2% que tuvo en diciembre el IPC.

Los mercados bursátiles profundizaban algo más sus caídas en la sesión de este jueves, esperando datos de empleo que serían referencias cruciales para calibrar las expectativas de tasas de interés en Estados Unidos.

El S&P IPSA retrocedía 0,2% a 10.858,98 puntos, presionado por Santander (-1,2%), Falabella (-0,9%) y Cencosud (-0,9%), después de una jornada de ventas desde máximos históricos, en línea con un menor apetito por riesgo internacional.

Las nuevas liquidaciones de la bolsa chilena llegan mientras los operadores revisan levemente a la baja sus expectativas de política monetaria, tras la caída de 0,2% que tuvo en diciembre el IPC.

Bolsas internacionales

En el mercado derivado, los futuros del Dow Jones retrocedían 0,4%, y los del S&P 500 con los del Nasdaq 0,2%. En cuanto a las bolsas europeas, el continental Euro Stoxx 50 y el FTSE 100 de Londres cedían 0,3%.

Las bolsas asiáticas volvieron a caer, aunque siguen acumulando desempeños positivos en lo poco que va del año. El japonés Nikkei cayó 1,6%, el hongkonés Hang Seng perdió 1,2% y el CSI 300 de China continental disminuyó 0,8%.

El mercado no cuenta con muchas referencias extra antes de mañana viernes, cuando el Departamento del Trabajo de EEUU publique las nóminas no agrícolas de diciembre. La creación de empleo se habría acelerado marginalmente a 70 mil nóminas, y la tasa de desempleo habría caído una décima a 4,5%, según las estimaciones de consenso.

Los datos de ayer fueron mixtos. En todo caso, tomando nota de las últimas señales de vulnerabilidad del empleo, los operadores de futuros y swaps esperan que la Reserva Federal baje las tasas dos veces este año, probablemente a partir de abril o junio, y con cierta probabilidad de que haya una tercera reducción.