Primeras definiciones de Tornel: nueva presidenta de la CMF remueve a directores clave

Uno de los que dejará su cargo es el director general de Supervisión de Conducta de Mercado, Daniel García.

Una serie de ajustes en las direcciones generales de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) realizó la entrante presidenta del ente regulador, Catherine Tornel, a una semana de haber asumido el cargo.

En detalle, removió de sus funciones al director general Jurídico, José Antonio Gaspar; al director general de Supervisión de Conducta de Mercado, Daniel García; y a la directora general de Estudios, Nancy Silva.

Por ahora, Tornel decidió que esos cargos lo ocupen, a partir de este viernes, funcionarios de la misma institución, en calidad de subrogantes.

De este modo, tomará la posta de la División Jurídica la actual directora jurídica de Supervisión, Claudia Soriano.

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Por su parte, el ahora director de Supervisión de Administradoras de Fondos y Asesorías de Inversión, Nicolás Álvarez, ejercerá como director general de Supervisión de Conducta de Mercado.

Por último, el actual director de Análisis de Riesgos, Alfredo Pistelli, asumirá la Dirección General de Estudios.

“Estos ajustes buscan renovar liderazgos para acompañar las prioridades y desafíos que enfrentará la institución en esta nueva etapa”, señaló la CMF en un comunicado.

Para los directores salientes, el regulador agradeció “la contribución y compromiso de los directivos salientes durante el período en que ejercieron sus funciones y le desea éxito en sus próximos desafíos”.