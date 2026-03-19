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Acciones y bonos sufren masivas pérdidas a nivel global mientras crece la preocupación por los efectos de la guerra contra Irán

El petróleo Brent escalaba 5,4% a nuevos máximos desde mitad de 2022, y en los mercados monetarios en la práctica se está descartando por completo que la Fed baje las tasas siquiera una vez en 2026.

Por: Benjamín Pescio

Publicado: Jueves 19 de marzo de 2026 a las 09:43 hrs.

mercados locales mercados internacionales Bolsas internacionales IPSA Wall Street Bolsa chilena mercado bursatil Benjamín Pescio
<p>Foto: Reuters</p>

Foto: Reuters

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