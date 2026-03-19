Acciones y bonos sufren masivas pérdidas a nivel global mientras crece la preocupación por los efectos de la guerra contra Irán

El petróleo Brent escalaba 5,4% a nuevos máximos desde mitad de 2022, y en los mercados monetarios en la práctica se está descartando por completo que la Fed baje las tasas siquiera una vez en 2026.

Los mercados globales de acciones y bonos se están yendo para abajo este jueves, después de que la guerra en Medio Oriente escalara hacia bombardeos en activos energéticos, mientras los banqueros centrales advierten sobre los posibles efectos inflacionarios del conflicto.

El S&P IPSA caía 1% a 10.508,20 puntos, tras cerrar estable en la jornada previa, en momentos en que el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, daba una conferencia de prensa que contribuyó al malestar generalizado.

Los futuros del petróleo Brent escalaban 5,4% a US$ 113 por barril, sus niveles más altos desde mitad de 2022. Wall Street que cerró este miércoles en mínimos del año, podría seguir bajando, pues los futuros del Nasdaq 100 caían 0,5%, los del S&P 500 bajaban 0,4% y los del Dow Jones disminuían 0,3%.

La guerra se agravó en la víspera, por los ataques a infraestructura energética. Primero, Israel bombardeó el yacimiento iraní de South Pars, el mayor campo gasífero del mundo, e Irán tomó represalias atacando una planta de gas natural licuado (GNL) en Qatar, generando "daños importantes", según las autoridades qataríes.

Las malas noticias calaron hondo en Europa, donde el continental Euro Stoxx 50 retrocedía 2,1% y el FTSE 100 de Londres caía 2,4%. Y también en Asia, donde el japonés Nikkei se contrajo 3,4%, el hongkonés Hang Seng perdió 2% y el CSI 300 de China continental descendió 1,6%. El Banco de Japón también mantuvo las tasas.

Como ha sido la tónica este mes, la renta fija no ha jugado el papel de refugio. El rendimiento del Tesoro estadounidense a dos años saltaba 15 puntos base (pb), mientras en los mercados monetarios en la práctica se está descartando por completo que la Fed baje su tipo oficial siquiera una vez en 2026.

Las tasas de los treasuries alcanzaron máximos del día tras la noticia de que las últimas peticiones semanales de subsidios por desempleo fueron menores de lo esperado.

De forma transversal se liquidaban los bonos soberanos de Europa, y los gilts británicos se disparaban incluso más de 30 pb en los tramos cortos, después de que el Banco de Inglaterra mantuviera las tasas sin cambios, citando los riesgos del conflicto.

Trump desaconsejó nuevos ataques y suspendió la Ley Jones durante 60 días para reducir los costos de transporte de EEUU. "No quiero autorizar este nivel de violencia y destrucción debido a las consecuencias a largo plazo que tendrá para el futuro de Irán, pero si el GNL de Catar vuelve a ser objeto de un ataque, no dudaré en hacerlo", dijo el mandatario a través de su red Truth Social.