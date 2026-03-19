Trump advierte que EEUU podría “volar masivamente” el mayor yacimiento de gas en Irán mientras siguen los ataques cruzados a infraestructura energética

El humo y el fuego se elevan cerca del yacimiento de gas de South Pars en Irán, tras un ataque de Israel este miércoles.

Esta jornada también fue alcanzada por drones una refinería saudí que forma parte de un joint venture entre Aramco y ExxonMobil.

La guerra en Medio Oriente continúa poniendo en jaque el suministro energético global y la retórica beligerante del Presidente de Estados Unidos incrementa los temores a que las agresiones de este tipo sigan escalando.

EEUU podría “volar masivamente” yacimiento de gas iraní South Pars, que califica como el más grande del mundo, señaló el mandatario este jueves, en una publicación Truth Social, advirtiendo que avanzarían en esa dirección si este volvía a atacar instalaciones de gas natural licuado en Qatar.

Respecto a esa agresión de Tel Aviv, Trump escribió que “Estados Unidos no sabía nada sobre este ataque en particular, y el país de Qatar no estuvo de ninguna manera, forma o modo involucrado en él, ni tenía idea de que iba a ocurrir”. Asimismo, agregó: “NO HABRÁ MÁS ATAQUES POR PARTE DE ISRAEL” contra el yacimiento South Pars.

En tanto, este jueves Teherán siguió tomando represalias. Arabia Saudita informó que drones iraníes alcanzaron una refinería que forma parte de un joint venture entre Aramco y ExxonMobil.

En tanto, en una conferencia de prensa el presidente del Estado Mayor Conjunto, Dan Caine, dijo señaló que el país está atacando “cada vez más dentro del territorio iraní, detallando que están “volando ahora más hacia el este” y “penetrando más profundamente en el espacio aéreo iraní”.

En medio de la continuidad de las hostilidades y un daño cada vez más extendido de infraestructura energética, el gas experimentó un alza de 25% en su valor en Europa, mientras que el barril de petróleo Brent cotiza en US$ 115.