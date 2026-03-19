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Trump advierte que EEUU podría “volar masivamente” el mayor yacimiento de gas en Irán mientras siguen los ataques cruzados a infraestructura energética

Esta jornada también fue alcanzada por drones una refinería saudí que forma parte de un joint venture entre Aramco y ExxonMobil.

Por: Agencias

Publicado: Jueves 19 de marzo de 2026 a las 10:01 hrs.

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<p>El humo y el fuego se elevan cerca del yacimiento de gas de South Pars en Irán, tras un ataque de Israel este miércoles. </p>

El humo y el fuego se elevan cerca del yacimiento de gas de South Pars en Irán, tras un ataque de Israel este miércoles.

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