Trump advierte que EEUU podría “volar masivamente” el mayor yacimiento de gas en Irán mientras siguen los ataques cruzados a infraestructura energética
Esta jornada también fue alcanzada por drones una refinería saudí que forma parte de un joint venture entre Aramco y ExxonMobil.
Noticias destacadas
La guerra en Medio Oriente continúa poniendo en jaque el suministro energético global y la retórica beligerante del Presidente de Estados Unidos incrementa los temores a que las agresiones de este tipo sigan escalando.
EEUU podría “volar masivamente” yacimiento de gas iraní South Pars, que califica como el más grande del mundo, señaló el mandatario este jueves, en una publicación Truth Social, advirtiendo que avanzarían en esa dirección si este volvía a atacar instalaciones de gas natural licuado en Qatar.
Respecto a esa agresión de Tel Aviv, Trump escribió que “Estados Unidos no sabía nada sobre este ataque en particular, y el país de Qatar no estuvo de ninguna manera, forma o modo involucrado en él, ni tenía idea de que iba a ocurrir”. Asimismo, agregó: “NO HABRÁ MÁS ATAQUES POR PARTE DE ISRAEL” contra el yacimiento South Pars.
En tanto, este jueves Teherán siguió tomando represalias. Arabia Saudita informó que drones iraníes alcanzaron una refinería que forma parte de un joint venture entre Aramco y ExxonMobil.
En tanto, en una conferencia de prensa el presidente del Estado Mayor Conjunto, Dan Caine, dijo señaló que el país está atacando “cada vez más dentro del territorio iraní, detallando que están “volando ahora más hacia el este” y “penetrando más profundamente en el espacio aéreo iraní”.
En medio de la continuidad de las hostilidades y un daño cada vez más extendido de infraestructura energética, el gas experimentó un alza de 25% en su valor en Europa, mientras que el barril de petróleo Brent cotiza en US$ 115.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
Desalación como política de Estado: MOP impulsará estrategia nacional y busca destrabar ley para dar certeza al sector
"Nosotros estamos convencidos de que este es un sector estratégico para el desarrollo del país, de interés nacional. Tenemos que llamarlo así, con todas sus letras", enfatizó el ministro de Obras Públicas, Martín Arrau.
Dirigente sindical revela sueldos de principales ejecutivos de la ACHS en medio de causa en el TDLC
El gasto en remuneraciones anuales de altos mandos representó un monto de $ 6.681 millones durante 2024 y la asociación dijo que "es total y absolutamente falso" que esa cifra corresponda sólo a nueve ejecutivos como dice el representante sino que a un número mucho mayor. También refutó que se hayan negado a entregar esta información.
BRANDED CONTENT
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Jorge Carinao: la fuerza de creer cuando todo parece imposible
Te invitamos a conocer la historia de Jorge Carinao, deportista paralímpico chileno que ha transformado la adversidad en fuerza y el esfuerzo en orgullo nacional, demostrando que no existen límites cuando hay convicción y sueños claros. No te pierdas esta inspiradora entrevista
Vitrina EmpresarialVER MÁS
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete