Trump descarta envío de tropas al Medio Oriente en medio de la escalada del conflicto

En tanto, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, señaló que están evaluando levantar las sanciones al petróleo iraní que ya se encuentra en el mar.

El Presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó este jueves que no tiene contemplado el despliegue de soldados en Medio Oriente, mientras la guerra con Irán se encamina a su cuarta semana.

“No voy a enviar tropas a ningún sitio”, dijo el mandatario en respuesta a un periodista que le preguntó si planeaba enviar más militares a la región. “Si lo hiciera, desde luego no se lo diría. Pero no voy a enviar tropas. Haremos lo que sea necesario”.

Washington sí estaría evaluando una misión para garantizar el paso seguro de los petroleros a través del estrecho de Ormuz. Eso sí, esto lo haría mediante el uso de las fuerzas aéreas y navales del ejército estadounidense, de acuerdo a lo consignado por Reuters.

Para este esfuerzo, la Casa Blanca tiene previsto solicitar al Congreso US$ 200.000 millones, lo que ha generado preocupación ante la posibilidad de que EEUU esté considerando extender su participación en el conflicto, pese a que el mismo mandatario planteó inicialmente que la confrontación duraría entre cuatro y cinco semanas, a lo que se suman comentarios posteriores respecto a que “prácticamente no queda nada” que atacar en Irán.

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Sanciones a Irán

Aunque resulte contraintuitivo, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, dijo este mismo jueves que EEUU estaba considerando levantar algunas sanciones al petróleo de su contrincante en este conflicto.

En entrevista con Fox News, la mayor autoridad económica estadounidense señalo que específicamente se podrían levantar en los próximos días las sanciones impuestas al crudo iraní que ya se encuentra en el mar, con el objetivo de aliviar la presión derivada del aumento de los precios durante la guerra.

“Eso equivale a entre 10 días y dos semanas de suministro que los iraníes habían estado distribuyendo y que habría ido a parar a China”, dijo Bessent, sin detallar el mecanismo para que tienen considerado para llevar el plan a cabo, ni cómo recibiría Irán los fondos.

Previamente, la Casa Blanca hizo lo mismo tanto con Rusia como con Venezuela, para contener el aumento del precio, que alcanzó los US$ 119 el barril en la jornada.