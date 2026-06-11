Se ajusta empate en Perú: Keiko Fujimori supera por apenas 561 votos a Roberto Sánchez
Con el 98,21% de las actas escrutadas, la representante de Fuerza Popular se queda con el 50% de las preferencias, frente al 49,9% de Roberto Sánchez.
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Tensión máxima en el conteo de votos de la segunda vuelta Presidencial en Perú. Con el 98,21% de las actas escrutadas, la carrera a Casa de Pizarro está prácticamente empatada, aunque con un tablero que dio vuelta las posiciones observadas en las más recientes jornadas.
Keiko Fujimori retomó la delantera que exhibió en las primeras horas del conteo y que había perdido desde el lunes por la tarde. Así, con la actualización de las 8:05 de la mañana de este jueves de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, aparece con una ventaja de 561 votos sobre Roberto Sánchez.
En términos porcentuales, la candidata de Fuerza Popular se queda con el 50% de las preferencias, mientras que el candidato de la alianza de izquierda, Juntos por el Perú, aparece con un 49,9%.
El periodista y analista político, Augusto Álvarez Rodrich, señaló recientemente a Diario Financiero que "hay algunas tendencias que parecen reflejar que podría estar ganando Keiko Fujimori, porque una parte importante de los votos que faltan por contabilizarse vienen desde el extranjero, donde presumiblemente ella tiene más votos que Sánchez".
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