Bill Gates reconoce como un "grave error" su vínculo con Epstein ante el Congreso de EEUU

“Ahora veo que él buscó construir una imagen de legitimidad en torno a sí mismo, utilizando conexiones con personas respetadas y poderosas para desviar el escrutinio e intentar rehabilitar su reputación”, señaló el cofundador de Microsoft.

El cofundador de Microsoft, Bill Gates, dijo ante una comisión de la Cámara de Representantes que investiga al fallecido financista Jeffrey Epstein que sus reuniones con el delincuente sexual fueron “un grave error de juicio”.

La comparecencia de Gates, una de las personas más ricas del mundo y rostro de la revolución tecnológica para una generación de estadounidenses, evidenció el amplio e influyente entramado de contactos que Epstein cultivó. Epstein murió en una celda de una cárcel de Nueva York en 2019 mientras esperaba juicio por cargos federales de tráfico sexual.

La divulgación de archivos del Departamento de Justicia sobre Epstein, forzada por una ley aprobada por el Congreso, ha impulsado un intenso escrutinio público sobre las relaciones pasadas de Epstein con figuras poderosas, entre ellas el expríncipe Andrew del Reino Unido, el expresidente de la Universidad de Harvard Larry Summers, el Presidente Donald Trump, el expresidente Bill Clinton y el cofundador de Apollo Global Management, Leon Black. Todos ellos, al igual que Gates, han negado haber cometido irregularidades.

“Ahora veo que él buscó construir una imagen de legitimidad en torno a sí mismo, utilizando conexiones con personas respetadas y poderosas para desviar el escrutinio e intentar rehabilitar su reputación”, señaló Gates en una declaración escrita de apertura de su testimonio, difundida a la prensa. “Si el tiempo que pasé con Epstein le otorgó alguna credibilidad, lo lamento profundamente”.

Gates también dijo a la comisión que, después de cortar contacto con Epstein, el financista utilizó “información sensible sobre mi vida personal” —incluido conocimiento de relaciones extramaritales— para “presionarme a retomar el vínculo con él”. Gates afirmó que esas “infidelidades” “no tuvieron nada que ver con Epstein”.

Sin embargo, sostuvo que nunca tuvo “indicio alguno” de que Epstein estuviera involucrado en “conductas criminales en curso”.

"El señor Gates debe responder”

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El presidente de la Comisión de Supervisión de la Cámara de Representantes, James Comer, señaló antes del inicio de la sesión que el panel planeaba preguntarle al magnate tecnológico sobre notas que Epstein se envió a sí mismo en 2013, en las que describía haber proporcionado drogas a Gates “para lidiar con las consecuencias de tener sexo con chicas rusas” y antibióticos para una enfermedad de transmisión sexual que Gates podría “dar discretamente” a Melinda French Gates, quien entonces era su esposa.

“Ese correo será abordado en la primera hora de interrogatorio”, dijo Comer, republicano por Kentucky. “Nadie está acusando a Bill Gates de haber cometido alguna irregularidad”, agregó.

El representante demócrata por Virginia James Walkinshaw dijo que planeaba preguntarle a Gates sobre un correo electrónico de abril de 2018 que Epstein envió al jefe de gabinete de Gates, Larry Cohen, en el que solicitaba el reembolso de pagos que aseguraba haber realizado a una jugadora rusa de bridge con la que, según Epstein, Gates mantenía una relación.

“Queremos entender si las declaraciones públicas que el señor Gates ha hecho sobre su relación con Epstein son completamente veraces y precisas”, afirmó Walkinshaw.

Durante una pausa al mediodía, Garcia dijo a periodistas que Gates señaló ante la comisión que Epstein “solía escribir correos electrónicos que muchas veces no eran ciertos”. “Obviamente niega algunas de esas afirmaciones”, añadió Garcia, sin detallar cuáles de ellas había abordado Gates.

El historial de encuentros

Gates se reunió con Epstein en varias ocasiones a partir de aproximadamente 2011, años después de que el financista se declarara culpable de procurar una menor para la prostitución, e incluso permaneció hasta altas horas de la noche en la residencia de Epstein en Nueva York, según informó The New York Times. Gates ha dicho que discutieron un proyecto filantrópico, pero que las reuniones terminaron cuando disminuyeron las posibilidades de obtener financiamiento.

En una reunión realizada en febrero con el personal de la Fundación Gates, el fundador aseguró que nunca interactuó con ninguna de las víctimas de Epstein y que nunca pasó la noche con él, según informó The Wall Street Journal. Admitió haber tenido dos relaciones extramaritales, pero señaló que ninguna de las mujeres estaba entre las víctimas del financista y que nunca hizo ni vio nada “ilícito” relacionado con Epstein.

Las autoridades que investigaron a Epstein no han presentado cargos criminales contra Gates.

Melinda Gates, exesposa de Gates durante 27 años, citó la cercanía de él con Epstein como uno de los factores que contribuyeron a la pérdida de confianza que desembocó en su divorcio en 2021.

El episodio también ha complicado los esfuerzos filantrópicos de Gates, especialmente en la Fundación Gates, creada junto a Melinda Gates. Ella dejó formalmente la organización en 2024, tres años después de su divorcio. La fundación, que siempre tuvo previsto cerrar tras la muerte de sus fundadores, ahora acelerará ese proceso y buscará gastar cerca de US$ 200 mil millones hacia 2045.

Los vínculos de Bill Gates con Epstein han tensionado el trabajo de la organización, enfocada en la salud global y en sacar a las personas de la pobreza. A comienzos de este año, la fundación encargó una revisión externa de cualquier relación con Epstein.

Otros nombres cercanos a Gates también aparecieron en el enorme volumen de documentos divulgados por el Departamento de Justicia desde fines del año pasado.

Correos electrónicos entre Epstein y Boris Nikolic, un importante asesor científico que trabajó en la firma de inversiones de Gates, mostraron cómo Epstein intentó acercar más a Gates a su círculo y convencerlo de visitar su isla en el Caribe. Gates ha dicho que nunca visitó la isla y que lamenta haber conocido a Epstein.

La correspondencia con Nikolic se concentró entre 2011 y 2014. Aunque algunos correos contienen referencias sexualmente explícitas, los registros no muestran evidencia de que Gates o Nikolic conocieran los delitos de Epstein, y las autoridades encargadas de investigar su operación nunca los han acusado de conducta indebida alguna.

¿Quién más ofrecerá su testimonio por el caso Epstein?

Según un portavoz de la comisión,

La Comisión de Supervisión de la Cámara de Representantes investiga las redes de contacto de Epstein, así como posibles fallas en la respuesta de las autoridades federales.

Comer indicó que la comisión buscará el testimonio del fiscal general interino Todd Blanche, exabogado personal del Presidente Donald Trump y quien ha encabezado la gestión del Departamento de Justicia en los asuntos relacionados con Epstein, así como del destacado abogado penalista Alan Dershowitz, quien apareció mencionado en los archivos del Departamento de Justicia.

La comisión también ha solicitado testimonios de Bill y Hillary Clinton, Leon Black, la asesora jurídica general de Goldman Sachs, Kathryn Ruemmler, y el empresario tecnológico Ted Waitt.

Epstein se declaró culpable en 2008 de cargos estatales en Florida, entre ellos la captación de una menor para prostitución, en un acuerdo negociado con el entonces fiscal federal Alexander Acosta para evitar cargos federales más graves de tráfico sexual.

Tras su muerte en 2019, las autoridades concluyeron que se trató de un suicidio.