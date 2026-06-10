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Bill Gates reconoce como un "grave error" su vínculo con Epstein ante el Congreso de EEUU

“Ahora veo que él buscó construir una imagen de legitimidad en torno a sí mismo, utilizando conexiones con personas respetadas y poderosas para desviar el escrutinio e intentar rehabilitar su reputación”, señaló el cofundador de Microsoft.

Por: Bloomberg

Publicado: Miércoles 10 de junio de 2026 a las 16:12 hrs.

Bill Gates Congreso Estados Unidos internacional
<p>Bill Gates reconoce como un "grave error" su vínculo con Epstein ante el Congreso de EEUU</p>

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