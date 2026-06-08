Bill Gates se alista para comparecer ante el Congreso de EEUU mientras sus vínculos con Epstein persiguen a su fundación

Los vínculos con el fallecido delincuente han puesto en una situación complicada a antiguos asociados de Gates que se involucraron en su labor filantrópica. El caso más destacado es el de Warren Buffett, quien señaló en una entrevista en abril que aún no ha decidido si seguirá donando.

Un colaborador de Bill Gates presentó alguna vez a Jeffrey Epstein ante la fundación global de salud del multimillonario, de US$ 89 mil millones, como un “amigo y gurú financiero” que era “notorio por algo de mala prensa ;)”.

Casi 15 años después, esos vínculos con el fallecido abusador sexual de menores persiguen a Gates mientras se prepara para reunirse con investigadores del Congreso de Estados Unidos sobre el caso Epstein e intenta limitar el daño a un cuarto de siglo de trabajo filantrópico.

Mientras otras personas, desde Wall Street hasta Westminster, han sido apartadas de cargos públicos destacados debido a sus vínculos con Epstein, Gates ha seguido adelante. El cofundador de Microsoft sigue siendo el principal financista y rostro visible de la fundación en la que ha invertido decenas de miles de millones de dólares.

Su comparecencia el miércoles ante la comisión de supervisión de la Cámara de Representantes será otro momento crítico que pondrá bajo escrutinio tanto a él como a su labor filantrópica.

Gates necesitará proteger no solo su propia reputación, sino también su intención declarada públicamente de donar prácticamente toda su fortuna para reducir las desigualdades en el mundo.

La Fundación Gates, que inició una revisión externa sobre su problemática relación con Epstein, señaló al Financial Times que lamenta “haber permitido que cualquier empleado interactuara con Epstein de cualquier manera”. Ha indicado que Epstein afirmó que podía “movilizar importantes recursos filantrópicos para la salud y el desarrollo global”, pero que finalmente la entidad ni le pagó ni avanzó en ninguna colaboración con él.

Ha habido expresiones de arrepentimiento. Gates ha dicho que lamenta “cada minuto” que pasó con Epstein, bajo la equivocada creencia de que este podía conseguir donaciones caritativas de personas adineradas. En una reunión interna de la fundación realizada en febrero, pidió disculpas a ejecutivos por haberlos involucrado en encuentros con Epstein.

Por su parte, el director ejecutivo de la fundación, Mark Suzman, dijo a los empleados en una reunión realizada a comienzos del mismo mes que se sentía “manchado” por la asociación con Epstein, según una transcripción revisada por el FT. Las comunicaciones entre Epstein y empleados de la fundación eran “profundamente inquietantes y deprimentes” y “nunca debieron haber ocurrido”, afirmó.

Buffet pone en duda su colaboración

Empleados manifestaron sus inquietudes durante la misma reunión respecto de los vínculos de Gates con Epstein. Uno describió a personas que estaban “luchando por reconciliar su compromiso” con los objetivos de la fundación con la “preocupación por lo que están escuchando y leyendo sobre el presidente”. Otro mencionó el aparente conflicto entre “el nombre que está en nuestra pared y lo que estamos aprendiendo”.

El impacto también alcanzó a antiguos asociados de Gates que se involucraron en su labor filantrópica. El caso más destacado es el de Warren Buffett, el inversionista multimillonario que donó casi US$ 48 mil millones a la Fundación Gates entre 2006 y 2025. Buffett señaló en una entrevista en abril que aún no ha decidido si seguirá donando.

“He aprendido cosas que no sabía sobre algo, durante todos estos años”, dijo respecto de las revelaciones relacionadas con Epstein y Gates.

Otros socios destacados de la Fundación Gates y receptores de sus fondos han dicho poco públicamente sobre los vínculos entre Gates y Epstein, posiblemente por temor a dañar una relación importante. El papel de la organización en el financiamiento de iniciativas de salud internacional se ha vuelto aún más relevante a medida que Estados Unidos y otras naciones desarrolladas han recortado la ayuda exterior.

El dilema es “algo que muchas personas están observando y tratando de resolver”, señaló un empleado de otra organización sin fines de lucro.

Los vínvulos en cuestión

Gates no ha sido acusado de participar en los abusos sexuales de Epstein, pero interactuó con él durante varios años después de conocerlo por primera vez en 2011.

Un correo electrónico de 2013 que aparentemente Epstein se envió a sí mismo afirmaba que Gates había intentado ocultar una enfermedad de transmisión sexual a quien entonces era su esposa, Melinda French Gates, después de haber tenido relaciones sexuales con “mujeres rusas”. Un portavoz de Gates señaló que las acusaciones son “absolutamente absurdas y completamente falsas”.

Sin embargo, Gates reconoció en la reunión interna de febrero que tuvo dos relaciones extramaritales con mujeres rusas cuya existencia fue descubierta posteriormente por Epstein.

Epstein visitó la sede de la fundación en Seattle en julio de 2011. Poco después también se comunicó con contactos del mundo financiero sobre su supuesto interés en recaudar grandes sumas en cooperación con la fundación.

En un intercambio de correos electrónicos de agosto de 2011 con Mary Erdoes, directora ejecutiva de la división de gestión de activos y patrimonios de JPMorgan Chase, Epstein dijo que pretendía recaudar miles de millones de dólares durante los primeros dos años y decenas de miles de millones para el cuarto año. JPMorgan declinó comentar. Erdoes no respondió a una solicitud de comentarios.

Poco después se produjo el contacto con la fundación, en noviembre de 2011, cuando Boris Nikolic, principal asesor científico y tecnológico de Gates, envió el correo electrónico que mencionaba la “mala prensa” de Epstein.

Eso derivó en una reunión exploratoria dos días después en la residencia de Epstein en Manhattan, según sugieren otros correos electrónicos. El financista recibió al director financiero de la Fundación Gates, Richard Henriques, y a Gabrielle Fitzgerald, subdirectora de políticas y defensa en salud global. El siguiente invitado de Epstein tras la visita de ambos habría sido el cineasta Woody Allen, quien niega las acusaciones de abuso formuladas por su hija adoptiva Dylan Farrow.

Posteriormente, Fitzgerald escribió a Epstein agradeciéndole una conversación “enormemente esclarecedora” que “realmente ayudará a llevar nuestra discusión interna al siguiente nivel”. Epstein respondió invitándola a “compartir ideas cuando quisiera” y prometiendo mantener “la más estricta confidencialidad”. Añadió: “Me di cuenta de que debí pedirles a Dick y a ti que se quedaran un rato más para escuchar algunas de las historias de Woody”.

Una sesión de trabajo frente a una pizarra se realizó al mes siguiente en la residencia de Epstein en Nueva York para discutir ideas con representantes de la Fundación Gates, según indican los correos. Fitzgerald mencionó como asistentes previstos a ella misma, Nikolic, Henriques, la directora jurídica Connie Collingsworth, la directora de inversiones relacionadas con programas Julie Sunderland y Jenna Brereton, quien estaba destinada temporalmente a la fundación como responsable de vinculación con donantes privados.

Los cinco representantes de la fundación ya dejaron la organización, mientras que Nikolic ya no trabaja para Gates. Collingsworth, Sunderland y Brereton no respondieron a solicitudes de comentarios. No fue posible contactar a Henriques.

Fitzgerald dijo al FT que había sido “instruida por la oficina de Bill Gates para organizar y asistir a dos reuniones con Jeffrey Epstein” a fines de 2011 y comienzos de 2012. Epstein “afirmó que podía ayudar a recaudar fondos significativos para la erradicación de la polio y para iniciativas relacionadas con enfermedades infecciosas”.

“Tras dos reuniones, recomendé internamente que la fundación no siguiera involucrándose con él”, señaló Fitzgerald. “Mi comunicación con Epstein terminó entonces”.

Un portavoz de Nikolic indicó al FT que este “facilitó una reunión de negocios, tras la cual la fundación realizó su debida diligencia. Luego de ese proceso, la fundación decidió no avanzar”.

Sin embargo, los correos sugieren que la relación de la Fundación Gates con Epstein continuó mucho tiempo después de esos primeros contactos. A mediados de mayo de 2012, Epstein dijo a un contacto que estaría en París durante las dos semanas siguientes junto a ejecutivos no identificados de la fundación. La organización no respondió a una consulta sobre si esa afirmación era cierta.

Los correos también muestran que Epstein siguió en contacto con Henriques y Collingsworth respecto de posibles donaciones.

Gran parte de la atención se centró en propuestas para establecer un denominado fondo asesorado por donantes (donor-advised fund o DAF) u otra estructura similar. Un DAF es un vehículo ampliamente utilizado por personas de alto patrimonio que ofrece beneficios tributarios por sus donaciones y la posibilidad de recomendar el destino de los recursos.

En julio de 2014, Collingsworth escribió a Epstein sobre los detalles de una propuesta de financiamiento, observando que estaban “trabajando en un nuevo modelo de donaciones que quizás no tenga precedentes”. Más tarde ese mismo mes, le indicó que la fundación estaba “trabajando en la finalización de los memorandos”, aunque no existe evidencia clara de que dicha confirmación haya sido enviada posteriormente.

El auditor externo, cuya identidad no ha sido revelada y que fue designado por la Fundación Gates, está examinando ahora los detalles de estas y otras relaciones con Epstein. La fundación espera recibir una actualización de la investigación durante el verano boreal, el próximo hito no deseado en una crisis generada por las acciones de su principal benefactor.