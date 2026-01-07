Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Mercados Bolsa & Monedas
Bolsa & Monedas

IPSA abre a la baja cerca de 10.900 puntos tras dos sesiones de fuertes ganancias hacia máximos históricos

La bolsa chilena tuvo este martes el segundo mejor retorno global ajustado por tipo de cambio. Fue una buena jornada para la amplia mayoría de los mercados bursátiles, pero ahora las cosas se están calmando.

Por: Benjamín Pescio

Publicado: Miércoles 7 de enero de 2026 a las 09:47 hrs.

IPSA Wall Street mercados locales mercados internacionales mercado bursatil Bolsa chilena Acciones Bolsas internacionales Benjamín Pescio
<p>Foto: Aton Chile</p>

Foto: Aton Chile

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Empresas

Grupo francés compra chilena Hidronor y se convierte en la empresa líder en residuos peligrosos en el país
2
Empresas

Del auge al repliegue: cómo el régimen en Venezuela golpeó al imperio Cisneros, exdueño de Chilevisión
3
Economía y Política

Gobierno ingresa al Congreso el reajuste del sector público: costará más de US$ 1.700 millones este año
4
Empresas

SEA recomienda aprobar proyecto de Codelco por US$ 2.800 millones que busca extender en 30 años operación de Ministro Hales
5
Economía y Política

Kast oficializa a Quiroz como ministro de Hacienda ante empresarios y toma nota de sus mayores urgencias
6
Empresas

Masisa, la compañía chilena que nunca se fue del país y califica sus activos venezolanos como “reserva de valor”
7
Empresas

Gigante alemana RWE dejará Chile tras aterrizar en 2019: ya tenía la aprobación ambiental de su primer proyecto
8
Regiones

Reinaldo Sánchez, presidente de la asociación gremial de buses de la V Región, advierte por masivo paro desde este viernes y acusa distorsión de subsidios frente a Santiago
VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Fondos de Inversión Laboral & Personas Construcción Entre Códigos Innovación y Startups Salud

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Publiweb

VER MÁS

Vitrina Empresarial

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete