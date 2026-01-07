IPSA abre a la baja cerca de 10.900 puntos tras dos sesiones de fuertes ganancias hacia máximos históricos

La bolsa chilena tuvo este martes el segundo mejor retorno global ajustado por tipo de cambio. Fue una buena jornada para la amplia mayoría de los mercados bursátiles, pero ahora las cosas se están calmando.

La Bolsa de Santiago se está replegando este miércoles, después de que ayer corriera con ventaja en una maratónica sesión de compras globales. Dentro de poco se publicarán datos clave para calibrar las expectativas de tasas en Estados Unidos.

El S&P IPSA retrocedía 0,2% a 10.908,1 puntos en los primeros negocios, tras cerrar su segundo máximo histórico de 2026 y sus mejores dos sesiones desde septiembre de 2022. Además, tuvo el segundo mejor retorno global ajustado por tipo de cambio.

Fue una buena jornada para la amplia mayoría de las bolsas, pero ahora las cosas se están calmando. Los futuros del Nasdaq 100 bajaban 0,2%, y los del S&P 500 con los del Dow Jones se estabilizaban, con lo que se vuelve más difícil prever si es que Wall Street conservará sus niveles récord.

En Europa, el continental Euro Stoxx 50 retrocedía 0,2% y el FTSE 100 de Londres caía 0,7%. Las bolsas asiáticas también devolvieron una parte de sus recientes avances. El japonés Nikkei perdió 1,1%, el hongkonés Hang Seng disminuyó 0,9% y el CSI 300 de China continental bajó 0,3%.

A las 10:15 (hora de Chile) se publicará en EEUU el informe ADP de nóminas privadas de diciembre. Luego, al mediodía vendrá la encuesta ISM de servicios del mismo mes, junto con las ofertas laborales de noviembre.

En todo caso, se espera que la noticia de la semana sea el reporte oficial de nóminas no agrícolas de diciembre, agendado para el viernes. El mercado ansía revisar estas cifras de mejor calidad, ya que el histórico cierre de Gobierno de 44 días afectó la recolección de datos para los informes anteriores.

Son referencias que no pueden faltar en las estimaciones sobre el curso de la política monetaria. Los operadores están dando por descontado que la Reserva Federal bajará las tasas dos veces este año, probablemente comenzando en abril o en junio, según los precios de futuros y swaps.