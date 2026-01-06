Bolsa chilena sube a máximos del día y el IPSA supera históricos 10.800 puntos en medio de los nuevos récords del cobre
Las bolsas de Asia tuvieron una jornada de máximos. Las compras prosiguen también en Brasil -el Bovespa ganaba 1,2%-, y así pareciera que América Latina se perfila para otra jornada de alzas generalizadas en los precios de las acciones.
Noticias destacadas
La Bolsa de Santiago daba muestras de que el apetito por acciones chilenas sigue vivo, pues a poco de haber empezado la jornada de este martes, su principal benchmark ya sobrepasaba otra barrera sin precedentes en la historia.
El S&P IPSA subía 1,4% hasta los 10.837,45 puntos a media mañana, siendo la primera vez que supera los 10.800, y después de haber logrado ayer su primer máximo histórico del año. SQM-B (2,3%) y Salfacorp (2,2%) lideraban los retornos del índice.
Las nuevas alzas del cobre no pasan desapercibidas, y con los futuros del metal por arriba de US$ 6 la libra en la Bolsa de Metales de Londres, el dólar perdía la marca de $ 900 en el mercado chileno.
Bolsas internacionales
Las compras prosiguen también en Brasil -el Bovespa ganaba 1,2%-, y así pareciera que América Latina se perfila para otra jornada de alzas generalizadas en los precios de las acciones.
Eso sí, no está tan claro qué dirección tomaría Wall Street cuando empiece su sesión. En el mercado derivado, los futuros del Nasdaq 100 crecían 0,2%, pero los del S&P 500 y los del Dow Jones transaban planos.
En las bolsas europeas, el FTSE 100 de Londres avanzaba 1,1%, aunque el continental Euro Stoxx 50 se estabilizaba, lastrado por la bolsa francesa.
Asia tuvo una buena sesión: el CSI 300 de China continental subió 1,6% a su mayor nivel desde principios de 2022, el japonés Nikkei avanzó 1,3% a máximos históricos, y el hongkonés Hang Seng ganó 1,4%.
Se asienta el polvo
La incursión de Estados Unidos en Venezuela, con la captura de Nicolás Maduro y la promesa de una transición tutelada por la potencia norteamericana, no generó un mayor susto entre los inversionistas. El mercado evalúa el potencial económico de la situación, aunque considerando los largos plazos y la incertidumbre que la rodea.
Esperamos que el impacto en las decisiones a corto plazo de la Reserva Federal sea limitado, dada la fluidez de la situación. Sin embargo, si parece que el petróleo seguirá bajando y, por lo tanto, la gasolina también, esto ayudaría a aliviar el problema actual de la inflación y posiblemente sentaría las bases para una política monetaria más flexible. En igualdad de condiciones, esto sería positivo para el mercado bursátil", dijeron los estrategas Liz Ann Sonders y Kevin Gordon de Charles Schwab.
En todo caso, advirtieron que "podríamos ver un comportamiento de aversión al riesgo si los inversionistas creen que EEUU está considerando tomar medidas similares en otros países, por no mencionar el hecho de que ha tenido dificultades con los cambios de régimen en el pasado, como por ejemplo, en Irak, Afganistán y Libia".
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
Autoridad resuelve que proyecto que marcaría el debut de Cenco Malls en arriendo de departamentos en La Florida no requiere evaluación ambiental
Obra contempla un edificio habitacional de 26 pisos (con 297 departamentos y cuatro locales comerciales) en un terreno contiguo a su centro comercial Florida Center.
Exsenador Girardi explica el inédito modelo del Congreso Futuro que reúne a políticos, académicos y científicos para anticiparse a escenarios
El vicepresidente ejecutivo de la Fundación Encuentros del Futuro contó cómo fueron construyendo un ecosistema en torno a la ciencia y tecnología que hoy incluye dos comisiones en el Congreso, a la propia FEF, Proyecta Chile 2050 y una cartera de proyectos.
BRANDED CONTENT
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Jorge Carinao: la fuerza de creer cuando todo parece imposible
Te invitamos a conocer la historia de Jorge Carinao, deportista paralímpico chileno que ha transformado la adversidad en fuerza y el esfuerzo en orgullo nacional, demostrando que no existen límites cuando hay convicción y sueños claros. No te pierdas esta inspiradora entrevista
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.
PubliwebVER MÁS
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete