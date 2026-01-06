Bolsa chilena sube a máximos del día y el IPSA supera históricos 10.800 puntos en medio de los nuevos récords del cobre

Las bolsas de Asia tuvieron una jornada de máximos. Las compras prosiguen también en Brasil -el Bovespa ganaba 1,2%-, y así pareciera que América Latina se perfila para otra jornada de alzas generalizadas en los precios de las acciones.

La Bolsa de Santiago daba muestras de que el apetito por acciones chilenas sigue vivo, pues a poco de haber empezado la jornada de este martes, su principal benchmark ya sobrepasaba otra barrera sin precedentes en la historia.

El S&P IPSA subía 1,4% hasta los 10.837,45 puntos a media mañana, siendo la primera vez que supera los 10.800, y después de haber logrado ayer su primer máximo histórico del año. SQM-B (2,3%) y Salfacorp (2,2%) lideraban los retornos del índice.

Las nuevas alzas del cobre no pasan desapercibidas, y con los futuros del metal por arriba de US$ 6 la libra en la Bolsa de Metales de Londres, el dólar perdía la marca de $ 900 en el mercado chileno.

Bolsas internacionales

Las compras prosiguen también en Brasil -el Bovespa ganaba 1,2%-, y así pareciera que América Latina se perfila para otra jornada de alzas generalizadas en los precios de las acciones.

Eso sí, no está tan claro qué dirección tomaría Wall Street cuando empiece su sesión. En el mercado derivado, los futuros del Nasdaq 100 crecían 0,2%, pero los del S&P 500 y los del Dow Jones transaban planos.

En las bolsas europeas, el FTSE 100 de Londres avanzaba 1,1%, aunque el continental Euro Stoxx 50 se estabilizaba, lastrado por la bolsa francesa.

Asia tuvo una buena sesión: el CSI 300 de China continental subió 1,6% a su mayor nivel desde principios de 2022, el japonés Nikkei avanzó 1,3% a máximos históricos, y el hongkonés Hang Seng ganó 1,4%.

Se asienta el polvo

La incursión de Estados Unidos en Venezuela, con la captura de Nicolás Maduro y la promesa de una transición tutelada por la potencia norteamericana, no generó un mayor susto entre los inversionistas. El mercado evalúa el potencial económico de la situación, aunque considerando los largos plazos y la incertidumbre que la rodea.

Esperamos que el impacto en las decisiones a corto plazo de la Reserva Federal sea limitado, dada la fluidez de la situación. Sin embargo, si parece que el petróleo seguirá bajando y, por lo tanto, la gasolina también, esto ayudaría a aliviar el problema actual de la inflación y posiblemente sentaría las bases para una política monetaria más flexible. En igualdad de condiciones, esto sería positivo para el mercado bursátil", dijeron los estrategas Liz Ann Sonders y Kevin Gordon de Charles Schwab.

En todo caso, advirtieron que "podríamos ver un comportamiento de aversión al riesgo si los inversionistas creen que EEUU está considerando tomar medidas similares en otros países, por no mencionar el hecho de que ha tenido dificultades con los cambios de régimen en el pasado, como por ejemplo, en Irak, Afganistán y Libia".