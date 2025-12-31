Xi asegura que China impulsará medidas macroeconómicas más proactivas en 2026
Se espera que la economía china alcance su objetivo de crecimiento de "en torno al 5%" de 2025, indicó el presidente, a pesar de que el impulso flaqueó hacia finales de año.
China aplicará políticas más proactivas en 2026 destinadas a apoyar el crecimiento a largo plazo, y se espera que su economía cumpla el objetivo de crecimiento de Beijing de alrededor del 5% este año, según los comentarios del presidente Xi Jinping citados el miércoles por medios estatales.
Se espera que la economía haya crecido a unos 140 billones de yuanes (US$ 20 billones) en 2025, dijo Xi en su discurso en un té de Año Nuevo de altos cargos del Partido Comunista Chino, dijo la cadena estatal CCTV.
"Se espera que la economía de nuestro país avance bajo presión (...) mostrando una fuerte resistencia y vitalidad", dijo Xi en su discurso.
El país promoverá una mejora cualitativa efectiva y un crecimiento cuantitativo razonable de la economía, dijo Xi, manteniendo al mismo tiempo la armonía social y la estabilidad.
Se espera que la economía china alcance su objetivo de crecimiento de "en torno al 5%" de 2025, a pesar de que el impulso flaqueó hacia finales de año, lastrado por la debilidad del consumo de los hogares, la persistente deflación y una prolongada crisis del sector inmobiliario.
El mensaje de Xi refuerza las recientes promesas del Gobierno de poner en marcha medidas para aumentar los ingresos de la población y apoyar el consumo y la inversión para impulsar el crecimiento.
El Gobierno central ha asignado 62.500 millones de yuanes de los ingresos de los bonos especiales del Tesoro a los gobiernos locales para financiar el programa de intercambio de bienes de consumo el próximo año, confirmando que Beijing seguirá estimulando la demanda de los hogares a través de este programa.
El planificador estatal de China también ha dado a conocer los primeros planes de inversión para 2026, incluidos dos grandes proyectos de construcción, que suponen unos 295.000 millones de yuanes de financiación con cargo al presupuesto central, en su último esfuerzo por impulsar la inversión y apoyar el crecimiento económico.
