¿2026 será el año del regreso de las aperturas bursátiles?: las compañías de la era IA que suenan para listar en la bolsa

SpaceX, Anthropic y OpenAI lideran las expectativas, mientras nombres como Stripe, Databricks, Canva y Kraken se asoman en la fila; en Europa, Monzo y Revolut son candidatas para este ejercicio.

Wall Street ya empezó a mirar con optimismo este 2026. Y es que los analistas de la plaza ya especulan que este año podría ser momento de las Ofertas Públicas Iniciales (OPI), tras años de emisiones moderadas y un 2025 que perdió impulso al cierre del último trimestre luego del cierre del Gobierno de Estados Unidos más largo de la historia.

Así, el mercado ya se prepara para el debut de empresas de inteligencia artificial, tecnología financiera e infraestructura espacial, tras los anuncios de que tres de los mayores grupos tecnológicos de Estados Unidos planean cotizar en bolsa este mismo año: SpaceX, Anthropic y OpenAI.

El socio de Valtin Consulting, Javier Vergara, coincidió que este año debería ser bueno para Nueva York en términos de volumen. Sin embargo, advirtió que en cuanto “al número de transacciones, el mercado de la IPO se ve más lento, debido a que está siendo más común ver operaciones de M&A entre empresas de private equity como forma de salida de las inversiones que poseen”.

En 2025, las fusiones y adquisiciones se robaron el protagonismo, con operaciones de escala “transformacional” -desde la compra de Norfolk Southern por Union Pacific hasta la toma de Kenvue por Kimberly-Clark, además del tira y afloja por Warner Bros Discovery- en un año marcado por el retorno de los mega acuerdos.

En total, el valor global de M&A superó la barrera de los US$ 4 billones (millones de millones), impulsado por un récord de 70 operaciones sobre US$ 10 mil millones.

En contraste, las salidas a bolsa venían de su peor tramo en años (2022–2024) y recién en 2025 mostraron señales de estabilización: a nivel global se registraron 1.293 IPOs que levantaron US$ 171.800 millones, un repunte en monto frente a 2024, pero todavía lejos del auge de ciclos anteriores.

En plazas como Londres, pese a un mejor cierre de 2025, el balance sigue lejos del boom, con varios candidatos postergando o eligiendo mercados extranjeros, lo que alimenta la expectativa de que el verdadero “regreso” podría quedar para 2026.

Desde el diseño gráfico hasta el mundo cripto

Otras empresas también se asoman como candidatas para abrirse al mercado. Databricks y Canva figuran entre las firmas que evalúan debutar en el mercado bursátil. Incluso ha circulado la idea de llevar a bolsa -como parte de un proceso de reprivatización- a las grandes firmas estadounidenses de financiamiento hipotecario Fannie Mae y Freddie Mac.

La fintech Stripe volvió a sonar con fuerza en el mercado secundario, sus acciones se han transado con valoraciones que se mueven entre US$ 60 mil millones y US$ 90 mil millones.

Por otro lado en el universo de las criptomonedas, con Kraken, también se está posicionando para un futuro debut. Una presentación confidencial y los preparativos para una eventual cotización a inicios de 2026 se leen como parte de una “normalización” del flujo de capital del sector.

¿Y qué pasa en Europa?

En Reino Unido, Monzo ha acelerado su preparación para una eventual salida a bolsa. El banco digital viene ampliando su gama de productos y sumando bancos globales para ordenar el proceso.

En esa misma línea, la firma cambió su liderazgo: Diana Layfield, directora de AstraZeneca e integrante del directorio, asumió como CEO en reemplazo de TS Anil, en una señal interpretada como “modo IPO”. En el mercado se comenta una valoración de 6 mil millones de euros a 7 mil millones de euros, y se menciona a Morgan Stanley como asesor.

Revolut, en tanto, reactivó las apuestas con una venta secundaria que la valoró en torno a US$ 75 mil millones, cerca de dos tercios por encima de su ronda del verano de 2024. A eso se suman avances hacia la obtención de licencia bancaria plena en Reino Unido.

Si se concreta un debut bursátil en 2026, podría convertirse en una de las operaciones tecnológicas más grandes en Londres en años. La lupa estará en la claridad regulatoria, la estabilidad de su mix de ingresos y la competencia en los mercados bancarios europeos.

SpaceX figura como potencial operación récord. La empresa está preparando una salida que podría superar a los mayores debut bursátiles de la historia. En cuanto a Anthropic, la desarrolladora de los modelos de IA Claude, viene alistando el terreno para una eventual salida a bolsa en 2026, con fichajes de ejecutivos y el apoyo de asesoría legal externa.

OpenAI tampoco se queda atrás. Según reportes, la compañía podría empezar a tantear una salida a bolsa hacia fines de 2026, con valoraciones que ya se comentan en el rango de cientos de miles de millones de dólares.

De realizarse estas tres operaciones, por sí solas, superarían la recaudación de 200 Ofertas Públicas Iniciales efectuadas el año pasado.

Una eventual reactivación de las salidas a bolsa suele ir de la mano de un mercado accionario estadounidense en alza y de un mayor apetito por compañías de alto crecimiento. En ese escenario, el impulso podría derramar hacia otras plazas, favoreciendo a las bolsas locales y abriendo una mejor ventana para que empresas de tecnología y del ecosistema venture capital levanten capital, explicó Vergara.

¿Qué mirar?

“Los principales factores a seguir son la evolución de las tasas por parte de la Fed, el movimiento del Nasdaq y de las siete magníficas. También, un factor relevante a monitorear es la encuesta a Fund Managers que realiza mensualmente Bank of America, sobre las expectativas sobre un Hard/Sof/No Landing de la economía americana”, aconsejó el socio de Valtin Consulting.

Y agregó que: “En la medida que las expectativas de No Landing (hoy en 37%) sigan subiendo, lo más probable es que veamos más operaciones de IPOs y un mercado accionario alcista”.