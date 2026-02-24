¡Por fin! Los consumidores en Chile recuperan el optimismo después de seis años

El índice de Ipsos registró 50,3 puntos en febrero y sumó su cuarto aumento mensual consecutivo, algo que no ocurría desde noviembre de 2020.

Buenas noticias sobre el ánimo de los consumidores en el país.

El Índice de Confianza del Consumidor (CCI, por sus siglas en inglés) de Ipsos registró en febrero un aumento moderado de 0,9 punto, con lo que sube a un puntaje de 50,3 y alcanza el nivel de optimismo por primera vez desde julio de 2019.

También la medición anotó su cuarto aumento mensual consecutivo, lo cual no ocurría desde noviembre de 2020. En aquel entonces el país se encontraba “disfrutando” de varios meses sin cuarentenas.

Aquellos cuatro meses coinciden con las elecciones presidenciales y parlamentarias, que dieron por ganador al Presidente electo José Antonio Kast.

“Si bien este resultado nos entusiasma, merece también tomarlo con la misma moderación del reciente repunte”, señaló el country manager de Ipsos Chile, Nicolás Fritis.

“Chile se encuentra en un momento de transición, un amor de verano si se quiere. Ya está decidido y definido quiénes tomarán las riendas políticas del país a partir de marzo, mientras la actual administración realiza sus últimos movimientos”, agregó.

A su vez, resaltó cifras macroeconómicas “relativamente alentadoras”: una expansión del Índice Mensual de Actividad Económica (Imacec) por sobre las estimaciones y un leve descenso de la desocupación, junto con proyecciones de menor inflación y un mayor precio del cobre.

Más allá del movimiento administrativo que se avecina en el país, Fritis explicó que la prudencia que sugieren se fundamenta en las señales que entregan los encuestados de Chile, que el estudio recoge y han anticipado en anteriores ediciones.

“El subíndice de ‘expectativas económicas’ de Chile está disparado en niveles que sólo se habían visto antes del estallido social de 2019 y fugazmente con el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) que hubo en el invierno de 2021. Es decir, el repunte en el ánimo de los consumidores se sustenta parcialmente en una mejor perspectiva, y no necesariamente en una mejor situación actual”, esbozó.



De hecho, el subíndice “situación económica actual” es el con menor puntaje: 41.

Por otro lado, mencionó que en este momento el indicador de “trabajo” es el termómetro más certero de cómo está la confianza de los chilenos, y destacó que en febrero, aquel subíndice registró la variación más significativa de los cuatro pilares, con un alza de 3,6 puntos, y también alcanzó el umbral de 50 puntos (50,3).

Los encuestados mencionaron menor probabilidad de que ellos o sus conocidos pierdan su empleo en los próximos meses, además de mayor seguridad sobre la estabilidad laboral.

El panorama mundial

Este resultado mantiene a Chile en la posición 14 de 30 economías medidas por la consultora y cuarto entre los seis países de América Latina, por detrás de Colombia (54,8), México (53,3) y Brasil (52,7).

Por su parte, el Índice de Chile en febrero está 4,9 puntos por sobre su marca de hace un año atrás, y tiene al país entre los cinco aumentos más pronunciados en la comparación interanual, junto a Israel (+6,6), Hungría (+5,5), Colombia (+5,4) y Corea del Sur (+4,9).

En cuanto al panorama mundial en general, también se percibe un “incipiente mejor ánimo”, aseguró el reporte. El Índice Global de Confianza del Consumidor se mantiene estable este mes (+0,1 punto) y se sitúa en 50. Actualmente, se sitúa 1,2 puntos por encima de su lectura de la misma época del año pasado.

En comparación con 12 meses atrás, solo tres países muestran ahora una caída significativa en el sentimiento del consumidor: Argentina (-3,9), Bélgica (-2,5) e India (-4,4). En contraste, 12 países muestran un aumento significativo respecto a febrero de 2025.