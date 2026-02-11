Encuesta: 47% pone los salarios como la principal prioridad de bienestar laboral
Medición de Cadem, Mutual de Seguros de Chile y la Escuela de Negocios de la UAI también constató una alta preferencia por el modelo híbrido de trabajo, especialmente entre mujeres y jóvenes.
“Salarios justos y condiciones económicas dignas” se ubicó como el principal factor para mejorar el bienestar laboral en el sondeo desarrollado por Cadem, Mutual de Seguros de Chile y la Escuela de Negocios de la Universidad Adolfo Ibáñez entre casi 3.500 personas.
De hecho, un 47% de los encuestados lo mencionó, resultado que se repite de manera transversal en todos los segmentos demográficos y regiones del país.
Este hallazgo se vincula directamente con otros resultados de la encuesta, como la baja satisfacción con los ingresos (21%) y el temor a la inestabilidad económica (35%), lo que confirma que la percepción del bienestar laboral está fuertemente condicionada por la capacidad de cubrir necesidades básicas.
En este contexto, aspectos como la cultura organizacional (2%) y el reconocimiento del esfuerzo (5%) aparecen con baja prioridad.
“Los resultados de esta encuesta confirman que el bienestar laboral en Chile está fuertemente determinado por la seguridad económica. Cuando las personas no logran cubrir sus necesidades básicas o perciben inestabilidad en sus ingresos, otros factores del trabajo pierden relevancia”, opinó la gerente de Personas y Sostenibilidad de la Mutual de Seguros de Chile, Sharon Parker.
“Para las organizaciones, esto implica un desafío estructural: avanzar hacia condiciones laborales más justas, liderazgos empáticos y modelos de trabajo que reconozcan las distintas realidades generacionales, entendiendo que el bienestar no es un beneficio accesorio, sino una condición habilitante para el desempeño y la sostenibilidad”, agregó.
La medición también constató una alta preferencia por el modelo híbrido de trabajo (43%), especialmente entre mujeres (50%) y personas de 25 a 34 años (56%), lo que se relaciona con la segunda prioridad mencionada por los encuestados: el equilibrio entre la vida laboral y personal (19%).
En contraste, la mayor preferencia por el trabajo presencial se observa entre hombres (43%) y mayores de 55 años (52%), lo que evidencia brechas generacionales y de género en las expectativas laborales.
Un 61% de los consultados consideró que las empresas en Chile valoran “poco o nada” la experiencia de los trabajadores senior, mayores de 50 años.
En cuanto a liderazgo, los resultados reflejaron una clara demanda por habilidades humanas, destacando la empatía (44%) y el liderazgo en contextos de crisis (30%) como las más valoradas.
No obstante, la encuesta también reveló una baja relevancia asignada a la inclusión y diversidad (10%).
