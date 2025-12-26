El boom de megafusiones impulsa la cifra de M&A global a US$ 4,5 billones y dispara las comisiones bancarias

El mayor número de megaoperaciones de la historia eleva el valor total de las fusiones y adquisiciones en 50% en 2025

El dealmaking global superó los US$ 4 billones (millones de millones) este año por primera vez desde el auge de 2021, mientras un número récord de megadeals elevó las comisiones de banca de inversión a su segundo mayor nivel histórico.

En total, 68 transacciones por al menos US$ 10 mil millones cada una reconfiguraron sectores que van desde medios hasta industrias, a medida que las empresas aprovecharon mercados dinámicos, financiamiento disponible y una regulación estadounidense menos estricta para intentar movimientos estratégicos que no habrían sido posibles en otras condiciones.

Las fusiones y adquisiciones (M&A) a nivel mundial aumentaron casi 50% frente a 2024, hasta US$ 4,5 billones, según datos de London Stock Exchange Group (LSEG). Es el segundo mayor registro en más de 40 años de series históricas, superado solo por el frenesí de operaciones durante la pandemia en 2021.

“No había visto un M&A a gran escala como este en una década… Son acuerdos que realmente están transformando industrias”, dijo Tony Kim, copresidente del banco de inversión Centerview Partners. “El M&A a gran escala requiere que se alineen varios ingredientes importantes para tener éxito, y hoy parece que contamos con todos esos elementos”.

El aluvión de transacciones ayudó a llevar las comisiones de banca de inversión a un estimado de US$ 135 mil millones, muestran los datos, un alza de 9% respecto del año pasado. Más de la mitad provino de EEUU, con US$ 2,3 billones en acuerdos con objetivos estadounidenses, la mayor proporción desde 1998.

“El apetito por riesgo actual es fuerte, con financiamiento y entornos antimonopolio favorables”, dijo Mark McMaster, jefe global de M&A en Lazard. “Como resultado, estamos viendo una dinámica de ‘todo en verde’ cuando se trata de cerrar la mayoría de las operaciones”.

Los dos mayores acuerdos del año son la disputa entre Netflix y Paramount por Warner Bros Discovery, y la megafusión ferroviaria entre Union Pacific y Norfolk Southern para crear un gigante transcontinental de US$ 250 mil millones.

Esto refleja lo ocurrido en 2021, el único año en que el dealmaking ha superado a 2025. Dos de los acuerdos más grandes entonces fueron la fusión de WarnerMedia con su rival Discovery, y la adquisición de Kansas City Southern por Canadian Pacific Railway por US$ 31 mil millones.

Principales ejecutivos del mercado señalaron que el impulso del Gobierno de Trump por flexibilizar la regulación alentó a las empresas a explorar alianzas que, de otro modo, habrían enfrentado con más cautela.

“Lo que vemos en los clientes corporativos es una disposición a asumir riesgo regulatorio en transacciones estratégicas”, dijo Andrew Nussbaum, copresidente del comité ejecutivo del estudio Wachtell, Lipton, Rosen & Katz. “Perciben una voluntad de los reguladores de sostener un diálogo constructivo”.

Aunque en EEUU se anticipaba una reactivación bajo el segundo mandato de Donald Trump, los aranceles masivos del “día de la liberación”, anunciados a inicios de abril, frenaron brevemente el impulso inicial.

Sin embargo, la actividad repuntó en las semanas siguientes y cerró el año con dos trimestres consecutivos por encima de US$ 1 billón en M&A por primera vez en cuatro años.

“Nuestro impulso se construyó después de la recuperación tras el ‘día de la liberación’ y desde entonces no ha hecho más que fortalecerse. Hay mucho interés acumulado en M&A”, dijo Daniel Mendelow, co-jefe de banca de inversión en EEUU de Evercore.

El auge de megadeals contrasta con una caída más amplia en transacciones pequeñas, con el número total de operaciones bajando 7% este año, hasta su nivel más bajo desde 2016.

Private equity

El dealmaking de private equity se quedó atrás respecto de la recuperación general, con un aumento de poco más de 25% hasta US$ 889 mil millones. Los fondos de buyout —también conocidos como patrocinadores financieros— siguen enfrentando dificultades para vender activos, aunque hubo algunas operaciones emblemáticas de desliste (take-private) vinculadas al sector.

Entre ellas, la mayor fue el acuerdo por US$ 55 mil millones por la desarrolladora de videojuegos Electronic Arts, liderado por el Public Investment Fund de Arabia Saudita, con respaldo del inversionista de private equity Silver Lake y de Jared Kushner, yerno de Trump.

“El relato general es que los sponsors no están activos, pero hubo algunas grandes transacciones de take-private”, dijo Anu Aiyengar, jefa global de advisory y M&A en JPMorgan Chase.

“Aunque los mercados accionarios han alcanzado máximos históricos, siguen existiendo oportunidades mal valorizadas, y la escala de esas oportunidades es posible gracias a financiamiento proveniente de múltiples fuentes”.

El panorama para private equity se vio respaldado por un repunte en grandes ofertas públicas iniciales (IPOs), como las de la compañía de suministros médicos Medline y la firma de servicios de seguridad Verisure, abriendo un camino alternativo para desinvertir activos.

“En los próximos dos años hay espacio para más actividad, y ciertamente sentimos que la ola de sponsors, en particular, recién está empezando a ganar impulso”, dijo Andre Kelleners, co-jefe de banca de inversión en Europa de Goldman Sachs.