Netflix acuerda la adquisición de Warner Bros. Discovery por US$ 83.000 millones y crea una potencia en Hollywood

Como parte de la operación, WBD continuará con su plan de escindir sus cadenas de televisión por cable.

Netflix acordó la adquisición de Warner Bros. Discovery por US$ 83.000 millones, en un acuerdo que le otorga uno de los estudios más prestigiosos de Hollywood y crea una potencia mundial del entretenimiento.

La transacción convertirá a Netflix en la empresa dominante de Hollywood, incorporando un codiciado catálogo de contenido que incluye las franquicias de Harry Potter y Batman, el negocio de streaming de WBD y la programación premium de HBO.

Como parte de la adquisición, WBD continuará con la escisión planificada de sus cadenas de televisión por cable, incluyendo CNN, Discovery y Turner, en una compañía independiente antes de que los estudios y los negocios de streaming se vendan a Netflix.

En una subasta que comenzó en octubre y fue supervisada por el director de WBD, David Zaslav, Netflix eliminó a Paramount y Comcast de la competencia por los negocios.

Al anunciar el acuerdo el viernes, Zaslav declaró: "Al unirnos con Netflix, garantizaremos que personas de todo el mundo sigan disfrutando de las historias más impactantes del mundo durante las próximas generaciones".

Según el acuerdo, los inversores de WBD recibirán US$ 23,3 en efectivo y US$ 4,5 en acciones de Netflix por cada acción de WBD. La transacción otorga a WBD un valor empresarial, incluyendo deuda, de 82.700 millones de dólares. Su capital está valorado en US$ 72.000 millones.

El acuerdo, que fue aprobado por los consejos de administración de Netflix y WBD, requerirá el respaldo de los accionistas de WBD y la aprobación de los organismos reguladores. Se espera que el cierre se realice en un plazo de 12 a 18 meses, dijeron las compañías.

Poder sin precedentes en Hollywood

Zaslav se mantendrá al frente de los nuevos estudios WBD, que se mantendrán operativamente separados de Netflix para la producción y distribución de películas y series.

El acuerdo otorgará a Netflix el control de una de las principales cadenas de producción y distribución de cine y televisión, lo que otorgará al grupo tecnológico un poder sin precedentes en Hollywood. Netflix se ha comprometido a mantener los estrenos en cines de las películas de Warner Bros.

La fusión de Netflix y WBD supondrá una prueba para los reguladores de Estados Unidos y Europa, donde ambas compañías tienen amplias operaciones.

Personas cercanas al acuerdo se mostraron confiadas en que cualquier obstáculo regulatorio podría superarse, destacando la feroz competencia por las audiencias globales, no solo de plataformas de streaming rivales, sino también de plataformas como YouTube.