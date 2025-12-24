La administración Trump reformará el sistema de lotería para visas H-1B
El proceso de selección priorizará a los solicitantes mejor pagados y comenzará en febrero.
La administración de Donald Trump anunció este martes que reemplazará el programa de sorteo utilizado para otorgar visas H-1B a trabajadores extranjeros calificados por un sistema que prioriza a las personas mejor remuneradas.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) señaló que comenzará a implementar un proceso de selección “ponderado” (weighted) para dar una ventaja a los postulantes más calificados y con mayores sueldos a partir de febrero, de acuerdo con un comunicado publicado en su sitio web.
Matthew Tragesser, portavoz de Servicios de Ciudadanía e Inmigración, dijo: “El actual proceso de selección aleatoria de los registros H-1B fue explotado y abusado por empleadores estadounidenses que buscaban principalmente importar trabajadores extranjeros a salarios más bajos de lo que pagarían a trabajadores estadounidenses".
Ofensiva contra la inmigración
La medida es el último paso de una amplia ofensiva contra la inmigración en EEUU por parte del presidente Donald Trump, quien ha intensificado de forma significativa las deportaciones y ha enviado agentes a ciudades de todo el país para realizar arrestos.
El cambio también sigue a medidas adoptadas este año para reducir el número de solicitantes de la visa H-1B, popular entre empresas de tecnología y servicios profesionales, incluyendo el cobro de una tarifa adicional de US$ 100 mil
Beryl Howell, jueza federal del Tribunal de Distrito de EEUU para el Distrito de Columbia, resolvió tarde el martes que la Casa Blanca podía seguir adelante con ese cobro, luego de que la Cámara de Comercio de Estados Unidos demandara en octubre para bloquear la tarifa de seis cifras.
El anuncio del cobro marcó un alza significativa frente a los cargos previos del gobierno para obtener la visa, que incluían US$ 215 para registrarse en el sorteo y US$ 780 adicionales para los empleadores que patrocinan a los postulantes.
Además, la administración Trump impuso la semana pasada reglas ampliadas de revisión de redes sociales para los solicitantes.
Trump, por separado, ha facilitado que personas adineradas se reasienten en EEUU ofreciendo una visa “gold card” por US$ 1 millón.
El DHS dijo que el número de visas H-1B emitidas anualmente está limitado a 65 mil, con 20 mil adicionales para quienes tengan posgrados (advanced degrees) obtenidos en EEUU.
El departamento añadió: “El actual proceso de selección aleatoria ha sido criticado a menudo por permitir que empleadores inescrupulosos lo exploten inundando el ‘pool’ de selección con trabajadores extranjeros de menor calificación pagados con salarios bajos, en detrimento de la fuerza laboral estadounidense”.
Fwd.us, un grupo de lobby por la reforma migratoria, estima que en EEUU había alrededor de 730 mil titulares de visas H-1B, junto con 550 mil dependientes.
Legisladores republicanos han pedido anteriormente que las visas H-1B se asignen según un ranking de salarios en lugar de al azar, como ocurre con el sorteo actual.
