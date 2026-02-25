Warner Bros afirma que la oferta mejorada de Paramount podría superar la de Netflix

El grupo de medios de David Ellison asume la pole position en la carrera para comprar un estudio de Hollywood.

Warner Bros Discovery dijo que la oferta mejorada de US$ 31 por acción que hizo Paramount para comprar el estudio y el grupo de streaming podría superar el acuerdo existente de Netflix, una buena noticia para la búsqueda de adquisición de la compañía de medios respaldada por Ellison.

WBD dijo el martes que la propuesta revisada de Paramount de US$ 31 por acción en efectivo para la totalidad de WBD, así como una garantía para cubrir la tarifa de terminación de US$ 2.800 millones adeudada a Netflix , "podría esperarse razonablemente" que conduzca a un acuerdo superior.

El veredicto de la junta directiva de WBD llega después de que Paramount recibiera un plazo de siete días para reanudar las conversaciones con WBD, después de que Netflix concediera una exención al grupo de Hollywood. Ese plazo de siete días concluyó el lunes.

WBD enfatizó que aún no había determinado si la oferta mejorada de Paramount podía considerarse "superior", pero que continuaría negociando con la compañía para ver si se podía llegar a un acuerdo. En ese caso, Netflix tendría cuatro días hábiles para igualar la oferta de Paramount.

La oferta mejorada de Paramount también incluye una tarifa de ticking adicional de US$ 0,25 por acción por cada trimestre que la transacción no se cierre después de septiembre de 2026 y una tarifa de ruptura de US$ 7.000 millones si el acuerdo no obtiene la aprobación regulatoria.

El codirector ejecutivo de Netflix, Ted Sarandos, no ha descartado aumentar su propia oferta, según fuentes familiarizadas con el asunto. Sin embargo, estas fuentes añadieron que la compañía mantendrá la disciplina al evaluar si iguala una oferta superior de Paramount.

El grupo respaldado por Ellison está tratando de comprar la totalidad de WBD, incluidos sus activos de televisión por cable, mientras que Netflix tiene un acuerdo para pagar US $ 27,75 por acción en efectivo por el estudio de WBD y los activos de transmisión excluyendo su negocio de televisión por cable.

El último desarrollo podría iniciar una nueva guerra de ofertas entre Paramount y Netflix por el control de Warner Bros, uno de los estudios más valiosos de Hollywood y propietario de HBO, así como de propiedades como Harry Potter , Friends y Game of Thrones.

El acuerdo se ha complicado aún más por la insinuación del presidente Donald Trump de que participaría en una revisión regulatoria. La oferta de Paramount está financiada por Larry, el padre del director ejecutivo David Ellison. El cofundador de Oracle es una de las personas más ricas del mundo y donante de Trump.

El sábado, el presidente arremetió contra Netflix en redes sociales, advirtiéndole que debería despedir a la miembro de la junta directiva, Susan Rice, o "pagar las consecuencias". También republicó una publicación de la influencer de Maga, Laura Loomer, instándolo a "detener la fusión Netflix-Warner Bros. ya".

Rice fue asesora de seguridad nacional y embajadora de Estados Unidos ante la ONU durante la presidencia de Barack Obama. Sarandos restó importancia a los comentarios de Trump en una entrevista con la BBC el lunes: «Este es un acuerdo comercial. No es un acuerdo político».

Paramount superó un importante obstáculo antimonopolio estadounidense el viernes, afirmando haber cumplido con el proceso de revisión del Departamento de Justicia. Netflix se enfrenta a una revisión preliminar por parte del Departamento de Justicia para evaluar si su acuerdo de compra del estudio sería anticompetitivo.

Los ejecutivos de Paramount argumentan que el riesgo regulatorio debería tener tanto peso como el precio de etiqueta y creen que tienen la mejor oferta en ese frente, dijeron personas familiarizadas con el asunto.