Inversionistas retail se lanzan a apostar por uno de los principales ETF vinculado al crudo

Los inversionistas retail están acumulando apuestas sobre los precios del petróleo, atraídos por un rally extremadamente volátil en los mercados energéticos globales provocado por la guerra con Irán.

Los flujos de estos inversionistas hacia el fondo cotizado en bolsa (ETF, por su sigla en inglés) denominado “United States Oil Fund”que sigue los futuros del petróleo estadounidense y que cotiza bajo el ticker “USO”, alcanzaron un récord de US$ 115 millones en los últimos cinco días bursátiles, según cifras de VandaTrack.

La actividad en opciones vinculadas a USO, típicamente otro indicio de participación retail, subió esta semana a su mayor nivel histórico, según datos de Bloomberg.

La actividad también alcanzó máximos de cuatro años en “UCO”, el ETF de petróleo de ProShares que utiliza apalancamiento para amplificar las ganancias o pérdidas de los inversionistas, lo que sugiere una creciente demanda de inversionistas retail.

Acciones “meme”

El dinero que está ingresando a estos ETF demuestra el papel del petróleo como nuevo terreno de juego de los inversionistas retail, lo que ha generado comparaciones con episodios periódicos de las denominadas acciones “meme” y con la reciente avalancha hacia los metales preciosos a comienzos de este año.

Pero también pone de relieve el apetito de riesgo de los inversionistas en un mercado que enfrenta oscilaciones de precios récord y en el que ya sufrieron fuertes pérdidas durante una anterior fiebre retail en 2020, cuando los precios del petróleo se desplomaron hasta territorio negativo.

“Las posiciones largas en petróleo pueden estar emergiendo como el próximo ‘tema meme’ para los inversionistas retail”, señaló el subdirector de research de Vanda, Viraj Patel, quien la semana pasada advirtió “señales tempranas de la formación de una mini burbuja retail”.

Asimismo, con los exchanges tradicionales cerrados durante el fin de semana, los operadores acudieron al cripto Hyperliquid para realizar apuestas apalancadas en futuros de petróleo tokenizados.