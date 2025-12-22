Cofundador de Oracle entrega respaldo personal de US$ 40 mil millones a la oferta de Paramount por Warner Bros

El cofundador de Oracle, Larry Ellison, acordó respaldar personalmente el financiamiento en acciones por US$ 40 mil millones de la oferta hostil de US$ 108 mil millones de Paramount por Warner Bros Discovery (WBD), en un intento por despejar las dudas sobre el financiamiento de la propuesta.

Paramount informó el lunes que Ellison, uno de los hombres más ricos del mundo, había aceptado entregar “una garantía personal irrevocable” para el financiamiento en acciones por US$ 40.400 millones del intento de Paramount por irrumpir en el acuerdo de Netflix por WBD, que es liderado por David, el hijo del multimillonario.

Sin embargo, Paramount no aumentó el precio de su oferta, manteniéndolo en US$ 30 por acción en efectivo. Una persona cercana a Paramount señaló que la medida apuntaba a forzar a WBD a volver a la mesa de negociaciones. Si WBD mostraba buena disposición, Paramount estaría abierta a elevar el precio de su oferta, agregó la fuente.

La semana pasada, WBD pidió a sus accionistas votar a favor de la oferta de casi US$ 83 mil millones de Netflix por su negocio de estudios y streaming, argumentando que la propuesta de Paramount por la totalidad del negocio, incluidos sus canales de cable, era “inferior”. Atribuyó esto en parte a la falta de una garantía personal de Larry Ellison, ya que el acuerdo estaba respaldado en su lugar por el family trust revocable de la familia.

Como parte de sus esfuerzos por convencer a WBD de retomar las conversaciones, Paramount señaló el lunes que Ellison había acordado no revocar el family trust, que -según agregó- ha actuado como contraparte en numerosas transacciones durante las últimas cuatro décadas. Paramount también publicó registros que confirman que el trust es dueño de 1.160 millones de acciones ordinarias de Oracle.

La oferta mejorada elevó la multa por término pagadera en caso de que los reguladores bloqueen la operación, desde US$ 5 mil millones a US$ 5.800 millones, para igualar la comprometida por Netflix. Paramount también extendió el plazo de la oferta pública de adquisición hasta el 21 de enero, otorgando a los accionistas de WBD más tiempo para evaluar el intento de arrebatar la oferta de compra por US$ 83 mil millones de Netflix.

Paramount pidió a WBD entregar más información a los accionistas sobre cómo valoró las ofertas rivales, argumentando que la presentación de la semana pasada omitió análisis financieros clave, incluida la valoración de la división de redes de cable de WBD -que incluye CNN y Discovery- y que Paramount valora en US$ 1 por acción.

“Esperamos que el directorio de WBD adopte las medidas necesarias para asegurar esta transacción que crea valor y preservar y fortalecer un tesoro icónico de Hollywood para el futuro”, dijo David Ellison, chief executive de Paramount.

El movimiento de Paramount se produjo mientras Netflix anunció que había refinanciado parcialmente el crédito puente por US$ 59 mil millones que obtuvo de Wells Fargo, BNP Paribas y HSBC para financiar su oferta de adquisición. El gigante del streaming recurrió a otros 15 bancos en todo el mundo para asegurar US$ 20 mil millones en créditos a plazo y una línea de crédito revolvente por US$ 5 mil millones, lo que le otorga acceso a financiamiento de más largo plazo para la disputa por la adquisición.

Se espera que el intento de Paramount por descarrilar la compra de WBD por parte de Netflix tome varias semanas o incluso meses, a menos que WBD decida negociar con la familia Ellison, señaló una persona involucrada en la oferta hostil.

WBD declinó comentar. Netflix no respondió de inmediato a las solicitudes de comentarios.