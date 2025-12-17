Nuevo golpe para Oracle: su centro de datos en Michigan, de US$ 10 mil millones, se estanca por falta de financiamiento

Blue Owl Capital, el principal socio inmobiliario de data centers de la firma no respaldará el plan para una instalación de 1 gigawatt en Michigan destinada a OpenAI, en medio de crecientes preocupaciones por el endeudamiento y el gasto en IA del grupo.

El mayor socio de centros de datos de Oracle, Blue Owl Capital, no respaldará un acuerdo de US$ 10 mil millones para su próxima instalación, ya que el grupo de software enfrenta crecientes preocupaciones sobre su creciente deuda y su gasto en inteligencia artificial.

Blue Owl había estado conversando con prestamistas y con Oracle sobre invertir en el centro de datos planificado de 1 gigawatt, que se construye para dar servicio a OpenAI en Saline Township, Michigan.

Pero el acuerdo no seguirá adelante luego de que las negociaciones se estancaran, según tres personas familiarizadas con el asunto.

El grupo de capital privado ha sido el principal respaldo de los mayores proyectos de centros de datos de Oracle en Estados Unidos, invirtiendo su propio dinero y levantando miles de millones adicionales en deuda para construir las instalaciones. Blue Owl suele crear un vehículo de propósito especial (SPV), que posee el centro de datos y se lo arrienda a Oracle.

El gigante tecnológico de Larry Ellison tiene acuerdos para suministrar capacidad de cómputo desde estos centros de datos a grupos de IA como OpenAI.

La ruptura de las conversaciones de financiamiento con Blue Owl deja en duda la financiación de la instalación de Michigan, ya que Oracle aún no ha firmado un acuerdo con un nuevo aportante de capital, según personas cercanas a la situación.

El rol de Blue Owl probablemente habría implicado organizar hasta US$ 10 mil millones de financiamiento y realizar una importante inversión de capital.

Blackstone ha sostenido conversaciones para entrar como socio financiero, pero todavía no ha firmado un acuerdo para invertir en el centro de datos de Oracle, dijeron las fuentes.

La turbulencia en el financiamiento apunta a tensiones crecientes en la estrategia de infraestructura de IA de Oracle.

La compañía, fundada por Ellison, se ha embarcado en una ola de gasto en centros de datos para IA en los últimos meses y ha recurrido agresivamente a los mercados de deuda para ampliar su capacidad, lo que ha asustado a inversionistas y generado inquietud entre agencias clasificadoras y analistas.

Sus acciones han caído más de 40% desde su máximo de septiembre, y sus bonos también se han debilitado. La acción de Oracle bajó más de 6% el miércoles tras el reporte de Financial Times.

Personas cercanas al acuerdo en Michigan dijeron que los prestamistas presionaron por condiciones más estrictas en los arriendos y en los términos de deuda, en medio de un cambio en el ánimo del mercado frente al enorme gasto en IA, incluidas las propias obligaciones de Oracle y su mayor nivel de endeudamiento.

Como resultado, el acuerdo era menos atractivo financieramente para Blue Owl que sus proyectos anteriores, según algunas de las personas.

Blue Owl también estaba preocupada por que el sitio de Saline Township, construido por el desarrollador Related Digital, pudiera enfrentar retrasos.

Blackstone y Blue Owl declinaron comentar.

El telón de fondo del quiebre con Blue Owl

Oracle dijo: “Nuestro socio de desarrollo, Related Digital, seleccionó al mejor socio de capital de un grupo competitivo de opciones, que en este caso no fue Blue Owl... Las negociaciones finales para ese acuerdo de capital avanzan según el calendario y de acuerdo con lo planificado”.

Related Digital señaló: “Este es un proyecto excepcional que atrajo un interés significativo de socios de capital. Evaluamos todas nuestras opciones y seleccionamos a nuestro socio preferido por su experiencia inigualable en el área”.

Related Digital declinó nombrar al socio de capital del proyecto. Una persona cercana a la firma dijo que estaba en las “etapas finales de due diligence” con el inversionista.

Oracle está construyendo el sitio en tierras agrícolas en Saline Township, cerca de Ann Arbor, como parte de un acuerdo por US$ 300 mil millones con OpenAI para entregarle 4,5 gigawatts de potencia de cómputo durante los próximos cinco años.

El proyecto ha enfrentado problemas desde su lanzamiento en agosto, incluyendo que autoridades locales inicialmente rechazaran una solicitud de rezonificación para permitir un centro de datos en el lugar, lo que derivó en una demanda. El caso ya se resolvió, permitiendo que la construcción comience en el primer trimestre del próximo año.

Una persona familiarizada con la estructura de los acuerdos de Oracle con prestamistas y operadores de centros de datos dijo que la compañía enfrentaba términos de arriendo más exigentes que rivales como Amazon y Microsoft. “Preferirían trabajar con un hyperscaler con más experiencia y una cartera de proyectos menos especulativa”, dijo.

Oracle tenía cerca de US$ 105.000 millones de deuda neta -incluidas obligaciones por arriendo- a fines de noviembre, frente a casi US$ 78 mil millones un año antes, según sus últimos resultados. Morgan Stanley proyecta que esto se disparará a cerca de US$ 290 mil millones hacia 2028. Oracle vendió US$ 18.000 millones en bonos en septiembre y está conversando para levantar US$ 38 mil millones en financiamiento vía deuda con varios bancos estadounidenses.

La compañía reveló la semana pasada en presentaciones regulatorias que sus compromisos totales de arriendo saltaron de US$ 100 mil millones a US$ 248 mil millones en los tres meses hasta fines de noviembre.

Blue Owl ha desempeñado un rol clave en los grandes proyectos de centros de datos de Oracle, incluyendo un sitio de US$ 15 mil millones en Abilene, Texas, y un campus de US$ 18 mil millones en Nuevo México.

Los acuerdos están estructurados de manera que Blue Owl normalmente crea un SPV que posee los centros de datos y asegura el financiamiento con terceros, mientras Oracle acuerda desde el inicio un arriendo de largo plazo.

El sitio de Abilene -que será el primer gran centro de datos de OpenAI en Estados Unidos cuando se complete a mediados de 2027- es mayoritariamente propiedad de Blue Owl. La firma invirtió cerca de US$ 3 mil millones en capital y pidió prestados aproximadamente US$ 10 mil millones a JPMorgan para financiar la construcción.

La deuda será repagada mediante el arriendo a 15 años de Oracle sobre el sitio. Los retornos objetivo de Blue Owl en ese proyecto alcanzan hasta 25%, según una persona cercana al acuerdo.

Blue Owl ha sido pionera en este tipo de estructura con grandes tecnológicas que buscan amortiguar los costos iniciales de proyectos gigantes de centros de datos. Estructuró un acuerdo similar con Meta en octubre, levantando US$ 30 mil millones, incluidos US$ 27.500 millones en deuda, para construir el centro de datos Hyperion de la matriz de Facebook en Luisiana.