Accenture compra la startup de IA Faculty por US$ 1.000 millones

Se trata de la mayor adquisición realizada hasta la fecha a una startup de IA privada del Reino Unido.

Londres/Sidney

Accenture acordó la compra de la empresa de inteligencia artificial Faculty, en una operación que valora a la startup británica en más de US$ 1.000 millones, mientras la firma intenta adaptarse a la disrupción de la IA.

La consultora anunció este martes que había acordado comprar Faculty, con sede en Londres, cuyo director ejecutivo, Marc Warner, ha trabajado estrechamente con el Gobierno del Reino Unido y se convertirá en el director de tecnología de Accenture.

Accenture afirmó que la adquisición de Faculty, que cuenta con más de 400 empleados, mejoraría su capacidad para ayudar a los clientes a “reinventar procesos empresariales esenciales y críticos” mediante la adopción de la IA.

Las empresas no revelaron los términos de la transacción, pero dos de los inversionistas de Faculty, Apax Digital y Mercuri, afirmaron que el acuerdo le otorgó a la empresa el estatus de “unicornio”, abreviatura de empresas tecnológicas privadas valoradas en más de US$ 1.000 millones (740 millones de libras esterlinas).

“Cuatriplicar los ingresos en cuatro años, lanzar una exitosa oferta de software de IA y convertirse en un unicornio: este es un gran resultado para Faculty y demuestra la fortaleza del ecosistema de IA del Reino Unido”, afirmó Mark Beith, socio de Apax Digital.

Alan Hudson, socio de Mercuri, elogió a Faculty como “el primer unicornio tecnológico del Reino Unido de 2026” en una publicación de LinkedIn.

Tres personas con conocimiento del acuerdo afirmaron que este valoró en 600 millones de libras las participaciones de los inversionistas de capital riesgo de Faculty, lo que representa varias veces el valor empresarial de la compañía cuando recaudó capital por última vez en 2021. Esta cifra excluye el valor de las acciones en poder del personal de Faculty y otros pagos a los empleados de la startup, según fuentes familiarizadas con el asunto.

Esta adquisición es la mayor de la historia de una startup privada de IA del Reino Unido, según Dealroom, que realiza un seguimiento de este tipo de operaciones.