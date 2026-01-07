Trump anuncia que EEUU recibirá millones de barriles de petróleo venezolano bloqueado: "Ese dinero será controlado por mí"

El presidente estadounidense declaró que entre 30 millones y 50 millones de barriles de petróleo, con un valor de hasta US$ 3.000 millones, se vendería a precios de mercado.

Donald Trump declaró que las autoridades venezolanas entregarán entre 30 y 50 millones de barriles de crudo sancionado a Estados Unidos, lo que indica que su administración intensifica sus esfuerzos por controlar el sector petrolero del país sudamericano.





El presidente estadounidense declaró el martes que el petróleo, con un valor de hasta US$ 3.000 millones, se vendería a precios de mercado. "Ese dinero será controlado por mí, como presidente de los Estados Unidos, para garantizar que se utilice en beneficio del pueblo de Venezuela y de Estados Unidos", escribió en una publicación en su plataforma Truth Social.





"Será transportado en buques de almacenamiento y llevado directamente a los muelles de descarga en Estados Unidos", declaró Trump. "Le he pedido al secretario de Energía, Chris Wright, que ejecute este plan de inmediato".





Estos comentarios se producen mientras una flotilla de petroleros estadounidenses se dirige a aguas venezolanas para comenzar a cargar el petróleo del país, que ha quedado varado en los puertos debido al bloqueo naval de Washington.





Los analistas han advertido que la producción de Venezuela “colapsará” debido a la escasez de almacenamiento a menos que Washington detenga su bloqueo.





Pero la declaración de Trump de que controlaría hasta 50 millones de barriles de petróleo venezolano (apenas menos de 50 días de la producción del país) intensificará las críticas de que su administración está intimidando al país para obtener concesiones petroleras.