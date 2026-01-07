Trump anuncia que EEUU recibirá millones de barriles de petróleo venezolano bloqueado: "Ese dinero será controlado por mí"
El presidente estadounidense declaró que entre 30 millones y 50 millones de barriles de petróleo, con un valor de hasta US$ 3.000 millones, se vendería a precios de mercado.
“Esto es confiscatorio, imperialista y no tiene justificación”, declaró Jeffrey Sonnenfeld, profesor de la escuela de negocios de Yale, quien ha asesorado a anteriores administraciones estadounidenses sobre políticas de sanciones. “Este petróleo tampoco es necesario, ya que tenemos un exceso de oferta mundial de petróleo”.
El gobierno venezolano no respondió de inmediato a la declaración de Trump.
El crudo Brent, la referencia petrolera mundial, cayó un 0,8% a US$ 60,20 el barril en Londres, mientras que el West Texas Intermediate, la referencia estadounidense, cayó un 1,3% a US$ 56,36 el barril.
Casi una docena de petroleros fletados por la superpetrolera estadounidense navegan hacia Venezuela o ya se encuentran en sus puertos. Podrían comenzar a transportar petroléo en cuestión de días, según el grupo de datos de materías primas Kpler.
El embargo estadounidense, impuesto a mediados de diciembre, ha dejado al petróleo transportado desde la Faja del Orinoco, uno de los mayores yacimientos de crudo del mundo, varado en decrépitas instalaciones de almacenamiento que están al límite de su capacidad o cerca de ella.
Si el país se ve obligado a detener la producción, enfrentará largos retrasos para reiniciarla, advirtieron los analistas.
"Venezuela tiene ante sí una tarea titánica para recuperar su sector petrolero", declaró Jason Bordoff, director fundador del Centro de Política Energética Global de la Universidad de Columbia. "Tener que detener la producción lo hará mucho más dificil".
Cualquier cierre pondría en peligro los esfuerzos de Trump por entregar rápidamente la ganancia inesperada al sector petrolero estadounidense que promocionó después de la descarada incursión del fin de semana para derrocar al hombre fuerte Nicolás Maduro.
Se espera que Eimear Bonner, director financiero de Chevron, y otros altos ejecutivos petroleros estadounidenses se reúnan con el secretario de Energía Wright al margen de una conferencia sobre energía en Miami el miércoles para conversar sobre la estrategia de la Casa Blanca para Venezuela.
La Casa Blanca no respondió a ningún comentario.
Personas familiarizadas con el sector energético de Venezuela han advertido que su producción de petróleo podría caer en un tercio en las próximas cuatro semanas hasta un mínimo de 600.000 barriles por día si no es posible sacar el petróleo del almacenamiento.
China: "bullying" de EEUU a Venezuela
Las exportaciones de crudo de Venezuela —muchas de las cuales hasta hace poco se enviaban a China— han caído más de un 30% desde que Trump impuso un “cierre total y completo” de los petroleros sancionados que transportan petróleo desde los puertos del país.
El Ministerio de Relaciones Exteriores de China dijo el miércoles que Venezuela “goza de soberanía plena y permanente sobre sus recursos naturales y actividades económicas” y que las demandas de Estados Unidos para que el país entregue su petróleo “violan el derecho internacional, infringen la soberanía de Venezuela y dañan los derechos del pueblo venezolano”.
“Las flagrantes acciones militares de Estados Unidos contra Venezuela y su exigencia de que Venezuela priorice el principio ‘Estados Unidos Primero’ en la gestión de sus recursos petroleros son actos típicos de bullying”, afirmó el ministerio.
Chevron ha podido seguir exportando crudo, incluso a refinerías estadounidenses, gracias a licencias especiales de Washington.
Schreiner Parker, director de mercados emergentes de la consultora Rystad Energy, advirtió que podría haber "un colapso de la producción a corto plazo" y que el almacenamiento flotante en alta mar en buques petroleros también corre el riesgo de llenarse.
