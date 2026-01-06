Gestores de fondos se preparan para fuerte ajuste en el sector tecnológico de EEUU

Algunos inversionistas reducirán posiciones o comprarán protección para sus carteras en medio de preocupaciones por las valoraciones.

Los principales gestores de activos se están preparando para una fuerte venta de las acciones tecnológicas estadounidenses, debido a la preocupación por las valoraciones “descabelladas” y la posible formación de una burbuja en parte del sector de la inteligencia artificial.

Varios inversionistas declararon a Financial Times que estaban protegiendo sus carteras, ya sea reduciendo sus posiciones o utilizando derivados que se benefician de las caídas en los precios de las acciones.

“Ya no es cuestionable si existen excesos en el mercado de valores en relación con la IA, pero determinar qué empresas serán las perdedoras y cuándo se producirá este ajuste de cuentas es difícil”, declaró Vincent Mortier, director de inversiones de Amundi, la mayor gestora de fondos de Europa, con 2,3 billones de euros en activos.

Amundi ha estado comprando protección mediante derivados en muchas de sus carteras, lo que, según Mortier, era una alternativa a “vender el mercado directamente o a algunos de sus componentes”.

21 % subió el índice de las siete magníficas en 2025.

Esta medida se produce en medio de la creciente preocupación de algunos analistas por una posible burbuja en el floreciente sector tecnológico estadounidense, a medida que las empresas se apresuran a invertir en infraestructura de IA y las valoraciones suben. Algunos establecen un paralelismo con el auge y caída de las puntocom hace un cuarto de siglo.

Un índice de las llamadas “Siete Magníficas”, acciones tecnológicas que dominan el mercado estadounidense -Nvidia, Meta, Tesla, Apple, Microsoft, Amazon y Alphabet-, se disparó alrededor de un 21% el año pasado. El gigante de los chips, Nvidia, ahora multiplica por 46 sus ganancias, a pesar de haber retrocedido desde su máximo histórico alcanzado en octubre, mientras que Apple multiplica por 37.

El fondo Blue Whale Growth, de 1.700 millones de libras esterlinas, respaldado por Peter Hargreaves, cofundador de Hargreaves Lansdown, vendió sus acciones de Microsoft y Meta durante el segundo trimestre del año pasado.

“Fue una decisión importante, especialmente porque habíamos sido propietarios de Microsoft desde el lanzamiento del fondo hace más de ocho años”, declaró Stephen Yiu, director de inversiones de Blue Whale.

“Aunque no creemos que exista una burbuja, nos preocupa el retorno de la inversión en algunos casos, mientras que algunas valoraciones son desorbitadas, especialmente en los mercados privados. De las Siete Magníficas, ahora solo tenemos acciones de Nvidia”, afirmó.

El Fondo Monetario Internacional, el Banco de Pagos Internacionales, el Banco de Inglaterra y el Banco Central Europeo se encuentran entre los que han emitido advertencias sobre las valoraciones.

Sin embargo, una encuesta reciente de Bank of America reveló que las posiciones de efectivo de los gestores de activos globales habían caído a un mínimo histórico, una señal del optimismo de los inversionistas, a pesar de que el temor a una burbuja de IA sigue siendo el mayor riesgo del mercado. Los bancos de Wall Street, por su parte, prevén otro año de ganancias de dos dígitos para las acciones estadounidenses.