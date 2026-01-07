Lukoil, la empresa petrolera más grande Rusia por la que Chevron y Quantum Capital Group preparan una oferta por US$ 22 mil millones

La administración Trump señala su apoyo a la propuesta de dividir los negocios internacionales de la empresa rusa sancionada.

Chevron y la firma de capital privado Quantum Capital Group están uniendo fuerzas en una oferta para comprar los activos internacionales de la petrolera rusa sancionada Lukoil.

Si se concreta el acuerdo, Chevron y Quantum planean repartirse los activos entre ambos, valorizados en US$ 22 mil millones por Lukoil, según fuentes familiarizadas con el asunto.

La oferta, liderada por Quantum, apunta a todo el portafolio de activos internacionales de Lukoil, que incluye producción de petróleo y gas, instalaciones de refinación y más de 2 mil estaciones de servicio en Europa, Asia y Medio Oriente.

Quantum y Chevron serían propietarios y operarían los activos a largo plazo, una promesa que -según las fuentes- probablemente contaría con el favor de la administración Trump. Quantum está comprando los activos en colaboración con Artemis Energy, su empresa de portafolio con sede en Londres.

El precio de la oferta encabezada por Quantum no pudo establecerse de inmediato. La compañía declinó comentar.

Un portavoz de Chevron señaló que la compañía tiene un portafolio diversificado y que continúa evaluando oportunidades potenciales. “Como política, no comentamos declaraciones de terceros ni asuntos comerciales”.

La puja por los activos no rusos de Lukoil

La dupla es la más reciente en entrar a la batalla por los activos no rusos de Lukoil, que han atraído ofertas de Carlyle y del conglomerado de Abu Dabi International Holding Company.

El proceso de subasta se activó en noviembre, cuando la comercializadora suiza de materias primas Gunvor se retiró de un acuerdo con Lukoil por estos activos, después de que la administración Trump dijera que bloquearía la transacción y calificara a Gunvor como un “títere del Kremlin”.

Quantum, fundada por el magnate petrolero texano Wil VanLoh, ya había conversado con funcionarios de la administración Trump sobre su oferta y había argumentado -según las fuentes- que su propuesta consolidaría el control estadounidense sobre activos energéticos estratégicamente importantes.

Un alto funcionario del gobierno de Estados Unidos dio la bienvenida a la propuesta de Quantum-Chevron.

“Buscamos una desinversión que ponga la propiedad de estos activos en manos de un dueño y operador estadounidense a perpetuidad. No queremos una operación de comprar y revender, así que esta es una opción convincente”, dijo el funcionario a Financial Times, en referencia a la oferta de las compañías.

Chevron, que previamente evaluó presentar su propia oferta por parte de los activos de Lukoil, podría estar interesada en la participación de 5% que tiene la firma rusa en el yacimiento petrolero kazajo Tengiz, el cual la petrolera estadounidense posee parcialmente y opera.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos otorgó una dispensa para que las empresas negocien con Lukoil hasta el 17 de enero. Cualquier acuerdo requeriría aprobación regulatoria estadounidense, lo que le entrega al Presidente Donald Trump un veto efectivo.

El acuerdo de Gunvor para comprar el negocio internacional de Lukoil colapsó en noviembre cuando el Tesoro dijo que no otorgaría a la casa comercial suiza una licencia para operar el activo, debido a sus supuestos vínculos con el Kremlin.

Gunvor, que ha buscado distanciarse de Rusia, fue cofundada por Gennady Timchenko, un estrecho aliado del presidente ruso Vladimir Putin, quien dejó la empresa hace 11 años y ya no tiene participación en ella.