Chevron refuerza su presencia en Venezuela: 11 buques navegan rumbo al país tras la caída de Nicolás Maduro

La compañía se consolida como el único exportador occidental de crudo venezolano bajo licencia de EEUU, mientras el bloqueo naval y la apuesta de Trump por reactivar la producción reordenan el flujo hacia refinerías del Golfo.

Una pequeña flota de buques fletados por Chevron navega rumbo a Venezuela, mientras la compañía emerge como el único exportador del petróleo del país tras la salida de Nicolás Maduro, derrocado por fuerzas estadounidenses.

Al menos 11 barcos fletados por la petrolera estadounidense están programados para arribar este mes a los puertos controlados por el Gobierno venezolano de José y Bajo Grande, de acuerdo con datos recopilados por Bloomberg. La información, que es preliminar, se compara con nueve naves en diciembre y representa el mayor registro desde octubre, cuando se cargaron 12 petroleros.

La compañía con sede en Houston opera en Venezuela bajo una licencia otorgada por el Departamento del Tesoro de EEUU y es la única firma occidental autorizada a producir y exportar crudo en medio de las sanciones estadounidenses. “Chevron mantiene su foco en la seguridad y el bienestar de nuestros empleados, así como en la integridad de nuestros activos. Seguimos operando en pleno cumplimiento de todas las leyes y regulaciones pertinentes”, señaló en un comunicado este martes.

Chevron sigue cargando petróleo mientras al menos 12 embarcaciones con destino a Venezuela se dieron la vuelta ante la fuerte presencia militar de EEUU en el Caribe. Dos petroleros usados para transportar petróleo sancionado fueron interceptados en el bloqueo naval estadounidense. EEUU ahora persigue a un tercer buque, conocido como Marinera, o Bella 1, informó CBS News.

El buque fletado por Chevron Ionic Anassa fue el primero de los 11 petroleros que la compañía planea cargar este mes, según datos preliminares.

Algunas naves de la llamada flota oscura lograron salir de Venezuela sin contratiempos durante el fin de semana, justo después de que las fuerzas estadounidenses capturaran a Maduro, según TankerTrackers.com. Al menos cuatro petroleros, y quizá hasta 16, atravesaron el bloqueo, indicó el sitio, sin entregar los nombres de las embarcaciones. Los buques de la flota sombra suelen apagar o falsificar sus transpondedores para ocultar su ubicación.

De las 11 naves fletadas por Chevron que se dirigen al país sudamericano, una ya cargó y otras dos están actualmente atracadas, según el seguimiento de movimientos de barcos de Bloomberg. Todo el petróleo se destina a refinerías en EEUU, incluidas Valero Energy, Phillips 66 y Marathon Petroleum.

El Presidente estadounidense Donald Trump apuesta a que las petroleras desplegarán grandes inversiones para reactivar la producción en Venezuela tras años de corrupción y abandono que golpearon la oferta, aunque es probable que los productores avancen con cautela. El secretario de Energía de EEUU, Chris Wright, planea conversar esta semana con ejecutivos de la industria petrolera.

Las exportaciones de petróleo venezolano -medidas por las cargas en buques- cayeron en diciembre a un mínimo de 17 meses en medio del bloqueo naval diseñado para frenar el comercio ilícito de crudo.