Tesla convierte su inversión en xAI en una participación en SpaceX antes de su apertura a bolsa

Tesla recibió la autorización del Gobierno estadounidense para convertir su inversión en xAI, la empresa de Elon Musk, en una pequeña participación en SpaceX, formalizando así los vínculos financieros entre los dos negocios más importantes del multimillonario antes de la prevista salida a bolsa del fabricante de cohetes.

Los documentos presentados ante la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos identifican a Tesla como la empresa que adquirió una participación en SpaceX a Musk, quien es director ejecutivo de ambas compañías. Los documentos, fechados el 11 de marzo, también muestran que Musk vendió participaciones a inversionistas como Valor Equity Partners y DFJ Growth.

Si bien se requieren las presentaciones para transacciones valoradas en más de US$ 133,9 millones, no se revelaron detalles, incluido el tamaño de las participaciones involucradas.

Las presentaciones de Tesla están relacionadas con su inversión previamente anunciada de US$ 2 mil millones en xAI, que se transferirá a SpaceX tras la reciente fusión de la empresa de inteligencia artificial con la compañía de lanzamiento espacial, según personas familiarizadas con el asunto que pidieron no ser identificadas.

Dicha inversión, anunciada varios días antes de la fusión entre SpaceX y xAI, equivaldría a una participación para Tesla inferior al 1%.

Esta conversión apunta a la reorganización en curso del vasto imperio empresarial de Musk antes de la salida a bolsa de SpaceX de este año, que podría ser la mayor de la historia. Sus empresas, que abarcan sectores tan diversos como los vehículos eléctricos, los cohetes, la inteligencia artificial y las redes sociales, ya están profundamente entrelazadas mediante inversiones financieras, acuerdos comerciales y, en ocasiones, incluso personal compartido.

Musk adquirió la plataforma de redes sociales Twitter en 2022, la rebautizó como X y posteriormente la fusionó con xAI en un acuerdo de US$ 33 mil millones. Esto allanó el camino para el acuerdo con SpaceX, que creó una entidad valorada en US$ 1,25 billón (millón de millones)cuando se anunció en febrero.

Bloomberg informó en enero que SpaceX había explorado una posible fusión con Tesla como parte del trabajo que luego condujo a la alianza xAI.

Reconstrucción de xAI

Por otra parte, Elon Musk se comprometió el viernes pasado a reconstruir xAI, después de que una serie de renuncias generaran incertidumbre sobre la rotación de personal y la trayectoria de la compañía.

“La IA compleja no se diseñó correctamente la primera vez, por lo que se está reconstruyendo desde los cimientos”, dijo Musk en una publicación en su plataforma de redes sociales X.

El anuncio coincide con otras salidas importantes de xAI tras su fusión el mes pasado con SpaceX, la empresa de Musk.

Guodong Zhang, cofundador de xAI y responsable del producto de generación de imágenes, anunció el jueves pasado su salida de la compañía. Haotian Liu, quien trabajó estrechamente con Zhang, también abandonó xAI alegando agotamiento.

Otro miembro fundador, Zihang Dai, tampoco sigue trabajando en la empresa, según Business Insider.

Estas rápidas salidas implican que, de los 12 cofundadores originales de xAI, incluido Musk, no quedan más de tres en la empresa, que tiene tres años de antigüedad.

El jueves, Musk contrató a dos altos ejecutivos de Cursor, una startup líder en programación de IA que actualmente está en conversaciones para recaudar fondos con una valoración de US$ 50 mil millones. Musk admitió en una conferencia a principios de la semana pasada que la IA compleja (xAI) está rezagada en programación, un aspecto clave para rivalizar OpenAI y Anthropic.

Musk ha estado trabajando en la campaña de contratación con Baris Akis, un aliado cercano que lidera la captación de talento en xAI. “En los últimos años, a muchas personas talentosas se les denegó una oferta de trabajo o incluso una entrevista en xAI. Les pido disculpas”, publicó Musk en X. “Baris y yo estamos revisando el historial de entrevistas de la empresa y contactando nuevamente a los candidatos prometedores”.