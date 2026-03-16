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"Una batalla tras otra" gana el Oscar a la mejor película, pero los triunfos de Warner Bros llegan en un momento agridulce por su venta a Paramount

Warner Bros se erigió como la gran triunfadora en la ceremonia de los Premios de la Academia celebrada el domingo, con 11 premios. "Pecadores", del mismo estudio, se llevó cuatro estatuillas.

Por: Reuters

Publicado: Lunes 16 de marzo de 2026 a las 06:05 hrs.

Cine Entretenimiento adquisiciones y fusiones Oscar
<p>"Una batalla tras otra", una historia de resistencia violenta en un Estados Unidos distópico, que se llevó seis premios, entre ellos el de mejor película, director y actor secundario. Fotos: Reuters</p>

"Una batalla tras otra", una historia de resistencia violenta en un Estados Unidos distópico, que se llevó seis premios, entre ellos el de mejor película, director y actor secundario. Fotos: Reuters

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