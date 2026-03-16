"Una batalla tras otra" gana el Oscar a la mejor película, pero los triunfos de Warner Bros llegan en un momento agridulce por su venta a Paramount
Warner Bros se erigió como la gran triunfadora en la ceremonia de los Premios de la Academia celebrada el domingo, con 11 premios. "Pecadores", del mismo estudio, se llevó cuatro estatuillas.
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"Quiero dar las gracias a Warner Bros", dijo Michael B. Jordan, que ganó el Oscar al mejor actor por interpretar a dos hermanos gemelos en "Pecadores", elogiando al estudio por "apostar por ideas originales y el arte".
Michael B. Jordan
Warner Bros se convirtió en el centro de una guerra de ofertas que duró meses entre Paramount Skydance y Netflix por la empresa matriz del estudio, Warner Bros Discovery. El director ejecutivo de Paramount, David Ellison, se impuso con una oferta más alta, respaldada por su padre multimillonario, el cofundador de Oracle, Larry Ellison.
El acuerdo fusionará dos de los estudios más legendarios de Hollywood, reduciendo el número de grandes actores del sector cinematográfico en un momento de consolidación acelerada y de creciente presión por parte de los competidores del "streaming", los conflictos laborales y el aumento de los costes.
"Será imposible ignorar que celebraremos los logros del cine con un estudio menos en el horizonte", dijo Terry Press, una experimentada ejecutiva de mercadotecnia de Hollywood. "Es desgarrador".
Hollywood ya se ha visto sacudido por una prolongada huelga en el sector y el fantasma de que la inteligencia artificial acabe con puestos de trabajo. La perspectiva de la consolidación de los estudios ha puesto al sector en vilo, ya que Paramount prevé un ahorro de US$ 6.000 millones gracias al acuerdo.
Nicole Kidman y Ewan McGregor presentaron el Óscar a la mejor película.
Ellison se ha comprometido a producir un total de 30 películas al año, repartidas a partes iguales entre Paramount y Warner Bros, que el año pasado presentó una lista de éxitos de taquilla, entre los que se incluyen "Superman" y "Una película de Minecraft".
El servicio de "streaming" Netflix recibió un total de siete premios Óscar, encabezados por la adaptación de Guillermo del Toro de la novela gótica de Mary Shelley, "Frankenstein". Esta obtuvo tres Oscar: al peinado y maquillaje, a la producción y al diseño de vestuario. Netflix también ganó el Oscar a la mejor película de animación por "Las guerreras K-pop", y a la mejor canción de esa película, "Golden".
NBCUniversal recibió un total de 13 nominaciones a los Oscar repartidas entre tres películas de Focus Features, y una nominación por "Jurassic World Rebirth", de Universal Pictures. Su unidad Focus Features recibió un Oscar a la mejor actriz protagonista por la interpretación de Jessie Buckley como Agnes en "Hamnet".
La película de la potente productora independiente A24 sobre un experto del tenis de mesa, "Marty Supreme", recibió nueve nominaciones, entre ellas a mejor película, director y actor protagonista, pero quedó fuera de la competición por los votantes de los Óscar.
20th Century Studios, de Walt Disney, recibió un único Oscar a los efectos visuales por "Avatar: Fuego y cenizas", tras haber obtenido un total de cinco nominaciones. El gigante tecnológico Apple, que acumuló un récord de 15 premios Primetime Emmy en el otoño boreal, recibió un Oscar al mejor sonido por "F1".
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