Maxxa apuesta por nuevas soluciones financieras para PYME y crecer en México

La fintech complementará su portafolio con un software que automatiza y audita los flujos de caja y una solución de pago garantizado a proveedores.

Con el fin de facilitar el crecimiento y la operación financiera de pequeñas y medianas empresas (PYME) en 2017, el ingeniero eléctrico, Francisco Wicha Larraín, José Miguel Bulnes y el ingeniero civil estructural, Juan Pablo González, fundaron Maxxa.

La fintech desarrolló un modelo de negocio que combina acceso a financiamiento, garantías técnicas para licitaciones públicas y privadas y un software de gestión -de desarrollo propio- además de capacitación de asesores financieros. Acaba de llegar a México, un mercado que buscan consolidar este año, y alistan el lanzamiento de nuevas soluciones para PYME.

El CEO de Maxxa, Cristián Sauterel, adelantó que este 2026 debutarán con dos soluciones: Cuenta y Tarjeta, que reemplaza al software conectado a la cuenta bancaria de la empresa, por un software que automatiza y audita los flujos de caja. Y Pago Garantizado, que elimina el riesgo de los proveedores de las empresas al asegurar el financiamiento de la PYME, inyectandole capital de Maxxa en caso de falta de este.

Comentó que el servicio que entregan a este segmento de empresas depende de la etapa de desarrollo: “Si una PYME es madura, le damos financiamiento que va entre $ 5 millones y $ 90 millones. (...) Cuando no está preparada para recibir financiamiento, la integramos por un programa de aceleración y sostenibilidad”, programa de Maxxa donde capacitan, digitalizan y capacitan a un equipo humano de asesores para el desarrollo de la PYME .

Si bien ya están en México, el ejecutivo señaló que este año el plan es validar el modelo integral en Chile, para luego escalarlo.

“Cuando mostremos que nuestro modelo desarrolla las pymes de manera más eficiente que las mejores políticas públicas de Latinoamérica, entonces vamos a querer replicarlo con data. Chile hoy día es nuestro espacio para lograr esa aceleración de crecimiento”, dijo.

Nuevas soluciones

La integración del software con el producto de Cuenta y Tarjeta es una de las soluciones que Maxxa proyecta consolidar en 2026.

Según el CEO, se trata de, “un software que se conecta a una cuenta que cobra por el usuario, que audita la plata que entra y la que sale. Que entiende qué corresponde a los flujos de dinero con conciliaciones automáticas que apoyen a las pequeñas y medianas empresas con reportería”.

“Con ese cambio de enfoque vamos a poder llegar a muchísimas PYME que hoy día quizás no saben que un software les sirve o no (...) Pero el otro gran cambio este año es también crecer un 50% en clientes de software”, agregó.

En paralelo, Sauterel detalló que la solución de Pago Garantizado facilitará la conexión de pequeñas y medianas empresas y sus proveedores a través una estructura en la que Maxxa asegura el financiamiento sin necesidad de acceso a créditos, eliminando el riesgo para los proveedores.

“Si la PYME el día en que tiene que pagar no tiene acceso a financiamiento, vamos a inyectarle capital para que ese pago se haga sí o sí (...) Sumar al proveedor con esta estructura de pagos garantizados nos va a permitir entregar financiamiento a las PYME en una etapa muy temprana”, explicó.

Expansión

Sauterel explicó que Maxxa llegó a México con un equipo reducido como su destino inicial para el “escalamiento al resto de Latinoamérica”.

La firma inició operaciones en este país con un “enfoque startup”, con un country manager y la implementación de algunos de sus productos, como el de garantías técnicas -gestión con el mundo público- y el financiamiento de PYME.

Sin embargo, el CEO advirtió sobre las diferencias entre Chile y México en términos de “idiosincrasia PYME”. Contrastó el mayor nivel de digitalización del mercado chileno con un modelo en México que calificó como “más lento, persona a persona”.

Sauterel sostuvo que la facturación electrónica obligatoria y, por ende, una tributación simplificada para pequeñas y medianas empresas, junto con la estabilización de los mercados, son factores relevantes para la instalación de la fintech en el extranjero.