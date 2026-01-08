Puente Chacao vuelve a la polémica: trabajadores denuncian fallas críticas de seguridad y evalúan paralización
Con un 63% de avance físico, la megaobra enfrenta una alerta gremial por desperfectos en el sistema de elevación de la pila central —a 190 metros de altura— y conflictos por condiciones salariales.
Noticias destacadas
Un nuevo foco de conflicto se ha abierto en la construcción del Puente Chacao, el proyecto de infraestructura más ambicioso de la Región de Los Lagos. El sindicato Sintrasar, que agrupa a cerca de 400 trabajadores, denunció graves deficiencias de seguridad en la faena, advirtiendo riesgos para la vida de los operarios y dejando abierta la puerta a una eventual paralización de las obras.
El punto crítico se centra en la pila central del puente, estructura neurálgica del proyecto que ya alcanza una altura aproximada a los 190 metros. Según alertó la organización gremial, el ascensor utilizado para el traslado de personal en la estructura ha presentado falla mecánicas reiteradas.
Luis Cortes, presidente nacional de Sintrasar, detalló que recientemente “se salió una polea del sistema”, provocando la detención del equipo. Pese al incidente, el dirigente aseguró que el elevador continúa operando, trasladando cuadrillas entre ocho y 10 personas por viaje, lo que a juicio de los trabajadores constituye un peligro inminente de accidente fatal.
De este modo, regresa la incertidumbre el futuro del ambicioso proyecto, que ha tenido una compleja ejecución.
Conflicto laboral y costos
Más allá de la seguridad, el conflicto tiene una arista económica que tensiona la relación entre la empresa y la fuerza laboral. El sindicato acusa que las condiciones salariales ofrecidas están por debajo de las expectativas del mercado, lo que habría desincentivado la contratación de mano de obra local.
Cortés desestimó los argumentos sobre una supuesta escasez de especialistas —como soldadores— en Chile, atribuyendo la falta de personal a los bajos montos ofrecidos. A esto se suma el descontento por el cálculo de pago de los días feriados bajo el sistema de turnos 15 x 15, montos que el gremio califica de insuficientes.
Respuesta del proyecto
Frente a las acusaciones, Carlos Contreras, jefe del Proyecto Puente Chacao, reconoció la existencia de un problema técnico reciente en uno de los elevadores. Sin embargo, enfatizó que la seguridad de los trabajadores es la prioridad tanto para el consorcio constructor como para el Ministerio de Obras Públicas (MOP).
Contreras aseguró que existen programas de mantención preventiva vigentes y que actualmente se evalúan medidas adicionales para reforzar los estándares de seguridad en la operación vertical.
Pese a las declaraciones oficiales, la continuidad operacional del proyecto —que presenta un 63% de avance— no está garantizada. Los trabajadores de Sintrasar convocaron a una asamblea en terreno en la misma pila central para definir los pasos a seguir, sin descartar el inicio de movilizaciones si no se implementan soluciones definitivas a los problemas técnicos y salariales.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
Copec versus el Fisco: millonaria disputa tras expropiación en el barrio El Golf llega a su fin
La Corte Suprema zanjó la controversia entre el CDE, que buscaba que la indemnización por el terreno en Las Condes sea menor al estimado por peritos designados por el MOP, mientras la empresa pedía un monto muy superior.
Presidente de Fundación Chile anuncia dos nuevos proyectos para 2026 enfocados en minería sostenible, forestal y energía
Pablo Zamora comentó que ya comenzaron a trabajar en la Plataforma de Desarrollo y Transferencia Tecnológica Chile-Finlandia, y el Núcleo Tecnológico para el Desarrollo de Nuevas Energías en Magallanes (NEMa).
BRANDED CONTENT
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Jorge Carinao: la fuerza de creer cuando todo parece imposible
Te invitamos a conocer la historia de Jorge Carinao, deportista paralímpico chileno que ha transformado la adversidad en fuerza y el esfuerzo en orgullo nacional, demostrando que no existen límites cuando hay convicción y sueños claros. No te pierdas esta inspiradora entrevista
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete